هەولێر و سلێمانی.. کوشیان دوو کەس وە رویداویگ هاتوچو و زەخمداربوین دوو ئەندام ئاسایش لەناو وەردەوەرە

شەفەق نيوز- هەولێر/ سلێمانی

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە هەولێر، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس مەوقەی سزیان ماشینیان لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لە ناوڕاس پایتەخت هەرێم کوردستان، و دوو ئەندام ئاسایش لەناو وەردەوەردەیگ مەوقەی بەشەوکردن دەسمیەتی مرۆیی ئەرا زەردمەنەیل لە لافاوەیل قەزای چەمچەماڵ لە سلێمانی زەخمدار بوین.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماشینیگ لەناو تونێل پیرمام لە هەولێر سزیا و دوو کەس لەناوی بویە، و تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە و ریەگە لەناو تونێلەگە واز کریا.

شاخەوان عەلی قسەکەر وەرگری شارستانی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی توەنستن تەرم یەکیگیان لەناو ماشینەگە درارن، و ئەو تەرمەگە لەلایەن مەردم ئەو ناوە دەرکریا.

وەرەو سلێمانی، کە مەوقەی بەشەوکردن دەسمیەتی مرۆیی ئەرا زەردمەنەیل لە لافاوەیل لە قەزای چەمچەماڵ، بویە دەمەقاڵ و وەردەوەردە ناوەین خەڵکەگە، کە هیشت هیزەیل ئاسایش بانە ناوجیکردن.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتیش: ئەو وەردەوەردە بویە مدوو زەخمداری دوو ئەندام ئاسایش، یەکیگیان زەخمەیلی سەختە، دیاری کرد کە دوو ریخریاگ مرۆیی لە هەولێرەو ئەرا چەمچەماڵ هاتوین تا لە نزیک مزگەفت سالار فەقی دەسمیەتی بەشەو بکەن.

وتیش: هیزەیل ئاسایش کە لە رووژەیل گوزەشتە ئەرکدار بوین وە مقیەتیکردن داشتەیل خەڵکەگە، دویای لافاوەگە، هاتنە تا ناوجی بکەن، و بویەسە تەقەکردن لەناو ئەو مەردمە کە لە شوین بەشەوکردن گردەو بوینە، و دوو ئەندام ئاسایش زەخمدار بوین، یەکیگیان وەناو (ئ. س. ح) کە زەخمەیلی سەختە و ئەرا خەسەخانەی سلێمانی بریا.

وەگورەی زانیارییەیل پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز؛ هیزەیل ئەمنی کۆنتڕوڵ جەنگەگە کردن و دەسکردن وە هەڵمەت وەشکین و مینەکردن تەقەکەرەیل، و تا ئیسە کەسیگ لەلییان نەگریاس.