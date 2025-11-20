‏هەولێر وە ڤیستیوالیگ فراوان پەروەردەیی رووژ جیهانی مناڵەیل پیرۆز کەێد (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏شار هەولێر، ئمڕوو پەنجشەممە، ڤیستیوالیگ تایوەت وەبوونەی رووژ جەهانی رێکخست ئەرا چەسپانن ماف منال، وە بەشداریکرد فراوانیگ شمارەیگ لە باخچە و مەکتەوەیل بنەرەتی کە تەوەرەیل جیاواز وەی بوونەو پیشکەشکردن.

‏پەیمانێر ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ڤیستیوالەگە وە بەشداری دامودەزگایەیل پەروەردەیی، کە مناڵەیل تەوەرەیلیگ پیشکەشکردن ئامانج لەلی رووشنهویرکردن بوی وە مافەیلیان و ئەوزەڵداین وە واژەی پاراستن و چەودێری ناو کۆمەڵگە.

‏وتیش؛ چالاکیەیل هەمیش پێکهاتبوی لە نمایشکردن شمارەیگ شانۆ کە خود مناڵەیل پیشکەشیکردن، و لەبان دۆسیەیل مناڵەیل و مافە بنەرەتیەیلیان، وتیش نمایشەیل بویە جی رەزامەنی فرانیگ ئامادەبویەیل کە پەیام پەروەردەیی و مرۆیی هەڵگردوین.

