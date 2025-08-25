هەولێر و کەرکوک.. خنکیان مناڵیگ و زەخمداری خیزانیگ وە رویداو هاتوچو

شەفەق نيوز- هەولێر/ كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە خنکیان مناڵیگ لە بەنداو دێلگە لە پارێزگای هەولێر، و خيزانیگ لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لە کەرکوک زەخمدار بوین.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مناڵیگ لە تەمەن 12 ساڵان دویای خنکیانب لەناو بەنداو دێلگە سەروە قەزای کۆیە لە پارێزگای هەولێر گیانی لەدەسدا.

وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی لە کۆیە دویای چەن ساعەتیگ لە خنکیانی لەناو بەنداوەگە تەرم مناڵەگە پەیا کردن، وتیش: تەرمەگە دراوردن و دریا دەس کەسوکارەیلی، دویای تەواوکردن ریکارەیل یاسایی.

وتیش: لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دا کە وەختیگ مناڵەگە نزیک ئاو بەنداوەگە بویە تویش رویداوەگە هاتگە، و لایەنەیل پەیوەندیدار ریکارەیل خوەیان جیوەجی کەن.

لە کەرکوک، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە پلیان ماشینیگ نزیک پیەڵ رخانە لەبان ری کەرکوک - داقووق، کە بویە هوکار زەخمداری خیزانیگ پەنج کەسی.

وتیش: رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری باوگ و داڵگ و سێ مناڵ، دیاری کرد کە یەکیگ لە مناڵەیل زەخمەیلی سەختە و خریاسە ژیر چەودیاریکردن هویرد، و گشت کەسەیل خیزانەگە ئەرا خەسەخانەی گشتی کەرکوک بریان.

وتیش: لە لێکۆڵینەوەی سەرتایی دەرچگ کە رویداوەگە لە ئەنجام تونی رانین بەرزیگ بویە و ماشینەگە لەدەس دەرچگە لەلای پیچگ نزیک پیەڵەگە.