هەولێر وەگەرد سەرساڵ نوو چەرمگ پووشێد.. وینە

2025-12-31T12:46:29+00:00

شەفەق نيوز- هەولێر 

پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وە رەنگ چەرمگ لە کەژ کویەیەیلی و دووڵەیلی پووشیا، لە دویاترین رووژ ساڵەگە، وەگەرد پیشوازیکردن مەردم لە ساڵ نوو.

کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز وینەیلیگ ئەرا ناوچەیل هەولێر گرد، هەر لە ری هەولێر - سلێمانیەو تا ری رانیە، و ناحیەی کەسنەزان، کە رووبەرەیل فراوانیگ دیار دەێد لە ناوچەیل سروشتی هەولێر چوین رەنگ چەرمگ پووشینە، دویای وەفروارین لە شارەگە.

پارێزگا و ناوچەیل هەرێم کوردستان، بە چەن رووژیگە سەردی سەختیگ وەخوەیان دوینن وەگەرد وەفروارین لە هەولێر و دهۆك و سلێمانی، تا رەسیە یان ری هەولێر و کەرکوک، کە وەگەرد جەژنەیل سەرساڵ زایینی تیەێد، کە گەشتوگوزاری لەناو شارەیل هەرێم زیایەو بوود.

 

