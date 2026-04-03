هەولێر.. وەخوارکەفتن دوو فرۆکەی بێفڕۆکەوان یەکیگیان وەبان ماڵیگ
شەفەق نیوز - هەولێر
وەچەودیەیلیگ لە هەولێر، شەوەکی ئمڕوو جومعە، خەوەردان لە کەفتن دوو فڕۆکەی بیفڕۆکەوان، یەکیگیان لەبان ماڵیگ لە ناوڕاس شارەگە کەفتیە، وەبی توومارکردن زیانەیل گیانی.
وەچەودیەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: ئەو دوو درۆن لە گەڕەک "کاریزان" لە ناوڕاس شار هەولێر کەفتن، یەکیگیان لەبان ماڵیگ کەفت وەبی توومارکردن هیچ زیانەیلیگ گیانی لەوەر ئەوەگ چووڵ بویە لە دانیشتگەیل، بەڵام بویە مدوو زەرەردەیل ماددی.
دیاری كردن کە ئەو درونەگە لە ناوچەیگ واز کەفت و هیچ زیانەیلیگ گیانی یا زەرەردەیل ماددی وەشوون خوەیەو ناورد.
یەیش لە سای هەڵکشانن پەلامارەیل ئاسمانییەی تیەێد کە هەولێر و دەورگردی کەنە ئامانج، کە ئومێد خۆشناو پارێزگار هەولێر، دۊەکە پەنجشەممە، ئاشکرا کرد کە سنوورەیل پارێزگاگە تویش زیاتر لە 500 پەلامار وە فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل هاتگە، لە وەخت تونبوین ئاڵووزییەیل هەرێمی.
هەرلیوا خۆشناو سێشەممەی گوزەشتە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە وەخوارخستن زیاتر لە فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە ئاسمان هەولێر لە ماوەی ئی دوو رووژ دۊاییە، و دووپات کرد کە ئۆپەراسیۆنەیل وەخوارخستن وە بەشداری سیستمەیل وەرگری و فڕۆکەیل جیوەجی کریانە، و پەلامارەگە پۊچەڵ کریاسەو وەبی توومارکردن زەرەردەیل گیانی.