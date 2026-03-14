‏هەولێر و تەهران دەسکەن وە هاتوچو گەشتیارەیل و ئاڵشتکردن بازرگانی لە مەرز "حاجی ئۆمەران"

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏ئیدارەی مەرز ناودەوڵەتی "حاجی ئۆمەران" لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو شەممە، ڕاگەیان هاتوچو گەشتیارەیل و ئاڵشتکردن بازرگانی وەگەرد لایەن ئیرانی دەس وەپێ کەێد، یەیش وە هەماهەنگی وەگەرد ئیدارەی مەرز "تەمەرچین" وەرانوەر .

‏ئیدارەی مەرزەگە لە بەیاننامەیگ رەسیەس ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان کارەیل سنوورەگە لە سوو یەکشەممە، چوود ئەرا بار ئاسایی خوەی، دویای ماوەیگ لە وسانن وەختانە وە مدوو بارودۆخ ئەمنیی ئیسە و ئەو گیچەڵ و جەنگەیلە کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد.

