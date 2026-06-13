هەولێر.. گومبوین کەسیگ لەدویای وەخوارکەفتن بارهەڵگریگ وەناو چەم
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن بارهەڵگریگ وەناو چەمیگ نزیک ئاوای "رەزان" لە پارێزگای هەولێر، بویە مدوو گومبوین یەکیگ لە سەرنشینەیلی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "بارهەڵگری (ترێلە) لەری خوەی دەرچگە لەبان ری (هاميلتون) لەنزیک ئاوای (ڕەزان)، بویەسە مدوو پلیان و کەفنە ناو چەم.
سەرچەوەگە وتیش؛ "لە ئەنجام رویداوەگە سێ سەنشین بیسەروشوین بوین، توەنریا دوننیان رزگاربکرێد، باوجی کارەیل مینەکردن ئەرا سێیەم سەرنشین وەردەوامە".