‏هەولێر.. گومبوین کەسیگ لەدویای وەخوارکەفتن بارهەڵگریگ وەناو چەم

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن بارهەڵگریگ وەناو چەمیگ نزیک ئاوای "رەزان" لە پارێزگای هەولێر، بویە مدوو گومبوین یەکیگ لە سەرنشینەیلی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "بارهەڵگری (ترێلە) لەری خوەی دەرچگە لەبان ری (هاميلتون) لەنزیک ئاوای (ڕەزان)، بویەسە مدوو پلیان و کەفنە ناو چەم.

‏ سەرچەوەگە وتیش؛ "لە ئەنجام رویداوەگە سێ سەنشین بیسەروشوین بوین، توەنریا دوننیان رزگاربکرێد، باوجی کارەیل مینەکردن ئەرا سێیەم سەرنشین وەردەوامە".

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