هەولێر.. وازکردن گەورەترین کونسوڵخانەی ئەمریکا: نێچیروان بارزانی: بەڵگەی گرنگی کوردستانە ئەرا ئەمریکا
شەفەق نیوز – هەولێر
نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، لە ناو وازکردن بینای نووو کونسوڵخانەی ئەمەریکا لە هەولێر، کە گەورەترین بینای کونسوڵگەرییە، دووپات لە پەیوەندی پتەو و هاوبەشی وەرچەو ناوەین هەرێم و ئەمەریکا کرد.
لە وتارەگەی لە مەراسیم وازکردن کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی، بارزانی وت: "فرە دڵخوەشم وە وازکردن بینای نوو کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر، بویین ئی کونسوڵخانە بەڵگەس لەبان گرنگیی هەولێر و هەرێم کوردستان ئەرا ئەمریکا".
وتیش: "ئەمریکا لە تاریکترین و سەختترین وەختیگ پاڵپشتی هەرێم کوردستان کردگە، و لە ساڵەیل ٢٠٠٣ و ٢٠١٤ لە جەنگ دژوە تیرۆر وەگەردمان وسیاس"، وتیش: "پەیوەندی ناوەین هەرێم کوردستان و ئەمریکا لە بنەمای کردەوەی هاوبەشە".
دیاری کرد کە "ئیمە تەنیا پەیوەندی حکومەت نیەخوازیمن، بەڵکم پەیوەندی ناوەین کۆمپانیایەیل و گەلەیل و گەنجەیلمانیش خوازیمن، وەردەوام بویمن لە کارکردن وەگەرد بەغدا ئەرا چارەسەرکردن گشت کێشەیل وەپەی دەستوور، و لە چوارچیوەی ڕێککەفتن ستراتیژی ناوەین عراق و ئەمریکا، پابەندبوینمان وە پەیوەندی ستراتیژی وەرد ئەمریکا دووپات کەیمن".
بارزانی دەسخوەشی لە "رۆڵ ئەمریکا کرد لە هاوکاریکردن عراق، چ لە ری سەربازەیلی، کۆمپانیایل، یا ریەیلیگ ترەک، سوپاس ئەمریکا و سەرۆک ترامپ کەیمن ئەرا رۆڵیان لە ئاشتی لە ناوچەگە، و سوپاسی کەیمن کە مارک ساڤایا جویر کلکریای تایبەت خوەی ئەرا عراق دەسنیشان کرد".