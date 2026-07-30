‏هەولێر میوانداری پەنجەمین کۆنفرانس و پێشانگای پەروەردەیی کەێد (وينە)

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏ئمڕوو پەنجشەممە، لە شار هەولێر چالاكییەیل کۆڕبەن فێربوین کوردستان (KEF 2026) دەسوەپیکرد، وەگەرد وازکردن پەنجەمین پێشانگای زانکۆ و مەکتەوەیل و خوەنەوارەیل (MEETS IRAQ 2026)، وە دروشم "پەروەردەی هاوچەرخ و بەهرەیل و کوالێتی".

‏چالاكییەگە لە هۆڵ پێشانگا ناودەوڵەتییەیل لە باڵەخانەی پێشانگای ناودەوڵەتی هەولێر وەڕێوەچوود، و تا دویەم رووژ لە مانگ ئاب وەردەوامبوود، رووژانە لە سعات یانزدەی شەوەکی تا هەفت ئیوارە.

‏وەزیر پەروەردە لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئالان حەمە سەعید، لە وەخت وازکردن چالاكییەیلە وت: پێشانگاگە وە بەشداربوين 120 کۆمپانیا، و 30 مەکتەو، و 10 زانکۆ، و 15 پەیمانگە، وەگەرد 60 کۆمپانیای خزمەتگوزاری لە هەرێم کوردستان و پارێزگایەیل تر عراق کریایە، وەگەرد بەشداربوين پەنج وڵات کە بریتین لە چین، و کەنەدا، و شانشین یەکگرتگ (بەریتانیا)، و تورکیا، و فرەنسا.

‏وتیش؛ کۆڕبەن پەروەردەی کوردستان، کە ئەرا پەنجەمین ساڵ وەوەردەوامی بەسرێد، ئامانجی وەدویاچگن سیاسەتەیل پەروەردەیی و جواوداین پێداویستییەیل کەرتەگە و چارەسەرکردن کەموکوڕییەیلە، وەبان پاڵپشتیکردن تەقەلايل ئەوزەڵداین و سەرکەفتن پرۆسەی پەروەردەیی.

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