هەولێر میوانداری پێشانگایەیل هەمەڕەنگ کەێد.. وینە

شەفەق نيوز- هەولێر

شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، میوانداری پێشانگایەیل هەمەڕەنگیگ کرد، وە ئامادەبوین کۆمپانیایەیل جیهانی جیاجیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: پێشانگایگ ئەرا فەرمانبەریەیل لەناو پارک شامی عەبدولڕەحمان لە شار هەولێر، لە ساعەت هەفت ئیدارە وەڕیەو چوود، کە بەشداربویەیل کە شمارەیان رەسێدە نزیکەی هەزار کەس، بەرهەمەیلیگ هەمەڕەنگ نمایش کەن.

وتیش: ساعەت دەی شەوەکی ئمڕوو، پێشانگای ناودەوڵەتی کەرت ناوماڵە و دیکۆر لە شار هەولێر وەڕیەو چگ، کە شەشەم خولە لەیجویرە لە هەرێم کوردستان.

لەلای خوەییش، هەردێ حاجی سەلام، سەربەشتیار رێکخستن پێشانگاگە وت: 280 کۆمپانیا لە چین ناوماڵە و دیکۆر لە 16 دەوڵەت جیهان ئەوەسا لە پێشانگاگە بەشداری کەن، کە تا ماوەی چوار رووژ وەردەوام بوود.