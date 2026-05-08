هەولێر.. میوانداری بازاڕیگ ئەرا کارەیل دەسی هونەر و وەختوەسەربردن کەێد ئەرا پاڵپشتیکردن پرۆژە بۊچگەیل (وینە)

لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، بازاڕیگ ئەرا کارەیل دەسی وە بەشداری شمارەیگ لە پیشەوەرەیل و هونەرمەنەیل و خاوەن پرۆژە بۊچگەیل وەڕیەو چگ، لەناو پیشوازییگ وەرچەو لەلایەن خیزانەیل و گەنجەیل گرنگیدەر وە بەرهەمە ناوخۆییەیل و کارە هونەرییەیل.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز سەردان بازاڕەگە کرد کە ئیوارەی دۊکە پەنجشەممە کریاسەو و ئەرا چەن رووژیگ وەردەوام بوود، و لەناو بەشە جیاجیایەیلی گەردیە کە چەشتەیل ماڵ و شیرینیەیل و ئیکسسوارات دەسی و تابلۆیەیل هونەری و بازی مناڵەیل هاناویان، وەگەرد بەرهەمەیلیگ ترەک کە وە دەسەیل ناوخۆیی دروس کریانە وە ئامانج پاڵپشتیکردن پرۆژە نووەیل و هاندان بەهرە گەنجەیلە.

پەیامنێرمان وت: ئی بازاڕە لە کەشوهەوایگ کۆمەڵایەتی و رووشنهویری وەڕیەو چگ، و وە یەکیگ لە چالاکییە کەمەیل دانریەێد کە لە سەرەتای جەنگەگەو لە ناوچەگە وەڕیەو چگنە.

ئیسرا حەبیب رێکخەر بازاڕەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کە هۊرەوکردن بازاڕەگە ئەرا دروسکردن رووبەریگ تیەێد کە خاوەن بەهرەیل و کارەیل دەسی لە یەک شوین گردەو بکەێد، و دەرفەتیگ وەپییان بەێد ئەرا نیشانداین بەرهەمەیلیان و ناساننیان لەوەرانوەر جەماوەر.

حەبیب وتیش: ئی بازاڕە لە یەکەمین بازاڕەیل تایبەت وە کارەیل دەسییە کە لە هەولێر وەڕیەو چن لە دۊای جەنگەگەو چۊنکە ئی چالاکییەیلە وە تەواوی لە ماوەی گوزەشتە وسیان، و ئیسە نووڕین گلەوخواردنیگ پلە وە پلە ئەرا چالاکی وەرەو بازاڕەیل وە گشتی کەیمن.

هەمیش وت: بازاڕەگە تەنیا لەبان فرووشتن کوڵەو نیەوود، بەڵکم ئامانج پاڵپشتیکردن ژنەیل و گەنجەیل کارکەر لە پرۆژە بۊچگەیل و گاڵداین بەرهەم ناوخۆیی دیرێد، بیجگە لە دروسکردن کەشوهەوایگ وەختوەسەربردن ئەرا خیزانەیل.

لەلای خوەییش، سەفوان عەکەر وینەکیش، کە یەکیگە لە بەشداربویەیل لە بازاڕەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەشداریکردن لە جۊر ئی چالاکییەیلە دەرفەتیگ دەێدە هونەرمەنەیل ئەرا پەیوەندیکردن رویوەڕوی وەگەرد جەماوەر و نیشانداین کارە هونەرییەیلەیان لە دەیشت چوارچیوەی پێشانگا باوەیل.

عەکەر ئاماژە وتیش: بازاڕەگە گرنگیداینیگ خاس لەلایەن سەردانکەرەیلەو وەخوەیەو دی، وە تایبەت وەرەو تابلۆیەیل و کارە هونەرییە دەسییەیل، ئەوەیش رەنگدانەوەی گەشەکردن گرنگیداینە وە هونەر ناوخۆیی و کارە داهێنەرانەیل.