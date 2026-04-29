‏هەولێر مەراسیم وەخاکناین هویرمەن کورد فاروق رەفیق کەێد (وینە)

2026-04-29T10:54:21+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، مەراسیم وە ریکردن  ئەرا تەرم هویرمەن و فەیلەسوف گەورەی کورد دکتۆر فاروق رەفیق لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان وەڕیوەچی کە دویەکە سێشەممە، گیان لەدەسدا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە مەراسیمەگە نوێنەر سەرۆک هەرێم کوردستان و نوێنەر سەرۆک حومەت و پارێزگار هەولێر و دەیان نویسەر و ئەدیب و روشنهویر ئامادەبوی.

‏بڕیارە  تەرمەگەی لە سلێمانی شوین لەداڵگبوینی وەخاک بنریەێد.

‏کووچکردگ  وە یەکیگ ناوەیل روشنهویرەیل ناسریاگ لە هەرێم کوردستان دانرێد، لەبان باوەتەیل بیر و سیاسی نویسانیە، هەمیش جویر وەرپرس سەرنویسەرەیل گۆڤار   "ئاواز" کارکردیە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon