‏هەولێر مەراسیم وەخاکناین هویرمەن کورد فاروق رەفیق کەێد (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، مەراسیم وە ریکردن ئەرا تەرم هویرمەن و فەیلەسوف گەورەی کورد دکتۆر فاروق رەفیق لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان وەڕیوەچی کە دویەکە سێشەممە، گیان لەدەسدا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە مەراسیمەگە نوێنەر سەرۆک هەرێم کوردستان و نوێنەر سەرۆک حومەت و پارێزگار هەولێر و دەیان نویسەر و ئەدیب و روشنهویر ئامادەبوی.

‏بڕیارە تەرمەگەی لە سلێمانی شوین لەداڵگبوینی وەخاک بنریەێد.

‏کووچکردگ وە یەکیگ ناوەیل روشنهویرەیل ناسریاگ لە هەرێم کوردستان دانرێد، لەبان باوەتەیل بیر و سیاسی نویسانیە، هەمیش جویر وەرپرس سەرنویسەرەیل گۆڤار "ئاواز" کارکردیە.

