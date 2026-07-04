هەولێر.. مردن دۊتیگ لەوەر کەفتنی لە باڵەخانەیگ نیشتەجیبۊن و گەنجیگ داڵگ خوەی کوشێد

شەفەق نیوز - هەولێر

پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە، دوو رویداو جیاجیای مردن و تاوان کوشتن وەخوەی دی، کە بۊیە هوکار جۊلەیگ دەسوەجێ لەلایەن دەزگا ئەمنییەیل ئەرا ئاشکراکردن هوکارەیلیان.

لە رویداوە یەکەمەگە، سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەرداد، کە دۊتیگ گیان لەدەسداگە لەوەر کەفتنی لە باڵکۆن شوقەگەی لە کۆمەڵگەی "گنجان ستی"، لەناو گومانەیلیگ لەبان ئەوەگ پەنا ئەرا خوەیکوشتن بردگە.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە ئەو دۊتە کە پیتەیل وەناو (م. ف)، دەرکەفتگە کە لە یەکیگ لە شوینە گەشتیارییەیل (یانە شەوانەیەیل) لە شارەگە کار کەێد، دۊای کەفتنی لە باڵەخانەگە گیان لەدەسداگە، و باس ئەوە کرد کە هیزیگ ئەمنی دەور شوین رویداوەگە گردگە و لێکۆڵینەوەیگ فراوان واز کردگە ئەرا ئاشکراکردن مدووەیلی، لە وەختیگ تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری بریاس.

لە چوارچیوەیگ ئەمنی ترەک، وەڕیەوبەرایەتی پولیس پارێزگای هەولێر راگەیان لە دەسگیرکردن گەنجیگ وە توومەت کوشتن داڵگ خوەی لە قەزای "بنەسڵاوە"ی سەروە پارێزگاگە.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس ئەوە کرد، کە هیزەیلی ئیوارەی دۊەک جمعە ئاگادارکردنیگ وەرگردنە وە رویداین تاوانیگ کوشتن، و وەخت رەسین تیمەیل پولیس دەرکەفتگە کە ژنیگ وەناو (ن. ن. ر) وە دەس کوڕەگەی کوشیاگە، و دووپات کرد کە هیزیگ لە بنکەی پولیس بنەسڵاوە تۊنستیە دەسوەجێ توومەتبارەگە دەسگیر بکەێد، و دۆسیەیگ لێکۆڵینەوە واز کردگە ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل و زانستن مدووەیل تاوانەگە.