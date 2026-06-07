هەولێر.. پەلاماریگ وە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بارەگایگ "سوپای نیشتمانی کوردستان ئۆپۆزسیۆن تاران کەێدە ئامانج

شەفەق نیوز - هەولێر

سەرچەوەیگ ناوخۆیی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان نەناسیاگ بارەگای "چمشار" سەروە "سوپای نیشتمانی کوردستان" ئۆپۆزسیۆن تاران کردیەسە ئامانج، و ئەوەیش لەناو سنوورەیل پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت کە نەکریاگە بزانریەێد قەوارەی زەرەدەیل گیانی یا ماددی لەئەنجام پەلامارەگە تا مەوقەی ئامادەکردن ئی خەوەرە.

ئی پەلامارە وەگەرد نواگیریکردن فڕۆکە جەنگییەیل ئەمریکی ئەرا دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان نەناسیاگ تیەێد لە ناحیەی "بجیل" سەروە قەزای ئاکرێ لەناو پارێزگای دهۆک و وەخوارخستنیان وەبی توومارکردن زەرد گیانی بیجگە زەرەدەیل ماددی سنووردار لە شوین کەفتن پەراشە.