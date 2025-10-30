‏هەولێر.. سزیان کۆتایی وە ژیان خێزانیگ وە تەواوی تیارێد (وینە)

شەفەق نيوز- هەولێر

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە رویداویگ هاتوچۆی لە نزیک زانکۆی نۆلج لە ناوچەی زەیتون لە شار هەولێر، لە ئنجام پەنج کە سزیان کە گشتیان ئەندامەیل یەک خێزانن.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداویگ هاتۆچو لە نزیک زانکۆی نۆلێج رویدایە لە ئەنجام پەنج کەس لە یەک خێان مردن، وە مدوو لەیەکەوداین سەختیگ لەناوەین ماشین بارهەڵگریگ و ماشین مەدەنیگ کە خێزانەگە لەناوی بوین.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد "هاز لەیەکەوداینگە بویەسە مدوو سزیان هەردوگ ماشین وە تەواوی، و مردن گشت ئەندامەیل خێزانیگ لە شوین رویداوەگە".

‏وتیش؛"تەرمەیل قوربانیەیل بویەسە سوخال نیەناسریەن، ئەرا تەواوکردن رێکارەیل پێویست بریانە پزیشک دادوەری".

