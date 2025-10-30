هەولێر.. سزیان کۆتایی وە ژیان خێزانیگ وە تەواوی تیارێد (وینە)
شەفەق نيوز- هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە رویداویگ هاتوچۆی لە نزیک زانکۆی نۆلج لە ناوچەی زەیتون لە شار هەولێر، لە ئنجام پەنج کە سزیان کە گشتیان ئەندامەیل یەک خێزانن.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداویگ هاتۆچو لە نزیک زانکۆی نۆلێج رویدایە لە ئەنجام پەنج کەس لە یەک خێان مردن، وە مدوو لەیەکەوداین سەختیگ لەناوەین ماشین بارهەڵگریگ و ماشین مەدەنیگ کە خێزانەگە لەناوی بوین.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد "هاز لەیەکەوداینگە بویەسە مدوو سزیان هەردوگ ماشین وە تەواوی، و مردن گشت ئەندامەیل خێزانیگ لە شوین رویداوەگە".
وتیش؛"تەرمەیل قوربانیەیل بویەسە سوخال نیەناسریەن، ئەرا تەواوکردن رێکارەیل پێویست بریانە پزیشک دادوەری".