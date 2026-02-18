هەولێر ساڵیاد تیرۆرکردن فرانسوا حەریری کەێد.. وینە

شەفەق نيوز - هەولێر

لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، رسوومەیل 25مین ساڵیاد تیرۆرکردن فرانسوا حەریری سەرکردە لە پارت دیموکرات کوردستان کرد.

فرانسوا حەریری، وەلایەن گرووپیگ چەکدار کەفتە وەر تیرۆرکردن، کە لە رووژ 18ی شوبات 2001 لە وەر زەخمداری سەختی گیانی لەدەسدا.

لەناو ئەو رسوومەیلە کە تاجە گوڵیگ لەبان شوین کوشتن حەریری نریا، زانا مەلا خالد، وەرپرس لق دویەم پارت دیموکرات کوردستان وت: ریڕەوی خەبات نەتەوەیی کورد لە کوردستان قوربانیەیل گەورەیگ و خوین فرەیگ وەخوەی دی.

وتیش: هەرچەن لە ساڵ 1991 گەل کورد راپەڕین کرد و لە چنگ رژیم بەعس ئازاد بوی، وەلێ رخداری تیرۆر هەسەی و وەردەوامە، و لەناو ئەو رویداوەیل دویاییە، رەسین ئەندامەیلیگ لە ریخریاگ داعش ئەرا ناوچەیل کورد و ئەرا هەرێم کوردستان و گشت عراق.

فرانسوا حەریری لە ناوچەی حەریر لە پارێزگای هەولێر لە ساڵ 1937 لە داڵگبویە، کە ئاینی مەسیحیە و نەتەوەی ئاشووریە، لە ساڵ 1960 لە ماڵ مامووستایەیل لە هەولێر دەرچگ، و وەگەرد هیزەیل پیشمەرگە شانوەشان ریبەر کورد مەلا مستەفا بارزانی جەنگ کرد، و یەکیگ بوی لە نزیکترین کەسەیل لەلیەو.