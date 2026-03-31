هەولێر.. زەخمداربوین ٣ مناڵ و زەرەردکەفتن وە داشتەیل مەدەنی لە ئەنجام کەفتن پارچەی فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان (وینە)

شەفەق نیوز - هەولێر

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا لە زەخمداربوین سێ مناڵ و زەرەردکەفتن وە ئامرازەیل کشتوکاڵی و ناوماڵە لە دویای کەفتن پارچەی فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان دویای وەخوارخستنی لە قەزای خەبات لە سنوور شارەوانی هەولێر.

سەرچەوەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: جیماگەیل فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان پەلاماردەر کە خریاسە خوارەو لە وەخت تەقەلای ئامانجگردن فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر، کەفتە بان ماڵ یەکیگ لە هاووڵاتییەیل لە کۆمەڵگەی سێبیران سەر وە قەزای خەبات لە سنوور شارەوانی هەولێر، کە یەیش بویە مدوو زەرەردەیل گیانی و ماددی لە ماڵەگە.

وەپەی ئەو زانیارییەیلە کە رەسینە ئاژانسەگە، رویداوەگە بویە مدوو زەخمداربوین سێ مناڵ وە زەخمەیل سووکیگ، بیجگە لە رەسین زەرەردەیل ماددی وە شمارەیگ لە ئامرازەیل کشتوکاڵی و ناوماڵ کە سەر وە هاووڵاتیین.

کامێرای ئاژانس شەفەق نیوز، بڕ ئەو زەرەردەیلە کە رەسینەسە ماڵەگە و ئامرازەیل کشتوکاڵییەگە توومار کرد.

"CPT" ئەمریکی، یەکشەممەی گوزەشتە، ئاشکرا کرد کە هەرێم کوردستان تویش 474 پەلامار بویە کە بوینەسە مدوو 14 قوربانی و 93 زەخمدار لە ماوەی مانگیگ لە هەڵایسانن جەنگەگە لەناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لەلایگ، و ئیران لەلایگ ترەک.

و وەپەی راپۆرتیگ لە "تیم کوردستان" لە ریخریایە ئەمریکییەگە، پاسەوانەیل شۆڕش ئیرانی 179 پەلامار جیوەجی کردنە، بیجگە لە 295 پەلامار کە گرووپە چەکدارەیل لایەنگر ئیران لە ناو عراقەو جیوەجیی کردنە.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە ئەو پەلامارەیلە شوونەیل جیاجیایگ کردنە ئامانج، کە کونسوڵخانەی ئەمریکی، و بنکەیل سەربازی، و بارەگای حزبەیل کوردی ئیرانی ئۆپۆزسیۆن گردەو، بیجگە شوونەیل سەر وە وەزارەت پێشمەرگە لە حکوومەت هەرێم کوردستان، و کێڵگەیل نەفت، و تووڕەیل پەیوەندیکردن، و ماڵەیل مەدەنییەیل، بیجگە لە دامەزراوەیل گشتی و دەزگایەیل ناحکومی.