هەولێر.. زیاتر لە 270 نمایشکار لە فیستواڵ بەرهەمەیل ناوخوەیی بەشداری کەن (وینە)

2025-11-23T11:26:27+00:00

شەفق نيوز- هەولێر 

زیاتر لە 270 نمایشکار لە جویراجویر ناوچەیل کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، لە دەسکردن وە چالاکیەیل بەرهەمەیل ناوخوەیی لە شار هەولێر بەشداری کردن، کە فیستیواڵەگە ئامانجی پشتگیریکردن بەرهەم ناوخوەیی و کشتوکاڵی و پاڵپشتیکردن ئامادەبوین بەرهەم ناوخوەیی لە بازاڕەیل هەرێم.

 فیستیواڵەگە تا چوار رووژ وەردەوامە، تەنیا ئەو چشتەیلە لەناوی نمایش کریەێد کە لەناو هەرێم کوردستان بەرهەم کریەێد وەدەس کشاوەرزەیل و بەرهەکارەیل ناوخوەیی.

ئیبراهیم نوری سەرپەرشتیار فیستیواڵەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی چالاکیە بویە کاریگ ساڵانە کە لە وەخت گونجیاگ ئەرا بازاڕکردن بەرهەمەیل ناوخوەیی ئەنجام دریەێد ، دووپاتیش کرد کە ئامانج سەرەکی قایمکردن بڕوایی وەکارهاورە وە بەرهەم کوردستانی، و هاندان کشاوەرزەیل ئەرا وەردەوامبوین لە بەرهەم و گەشەپیدانی.

  نوری دیاری کرد کە نمایشەیل بڕیگ فراوان لە بەرهەمەیل ناوخوەیی گرێدەو، لەناویان هەنگوین و خورما و گردەکان و فستق و گازو و ئەنجیر هشکەوکریاگ وەگەرد بەرهەم و خوەراکەیلیگ ترەک کە ناوچەیل کوردستان لەلییان دەوڵەمەنە.

 ئی فیستواڵە لەناو پلانیگ فراوانتر تیەێد وە ئامانج پاڵپشتیکردن بەرهەم ناوخوەیی و کەمەوکردن پشتبەسین وە هاوردە، ئەوەیش وە دابینکردن شوینیگ ئەرا گریەداین بەرهەمکار و بسین، و هاندەێد ئەرا وەردەوامی بەرهەم لە هەرێم کوردستان.

 دەسەڵاتەیل ناوخوەیی لە هەرێم کوردستان، کار کەن ئەرا ئەنجامدان پێشانگایەیل وەخاتر گەشەپیدان بەرهەم لە ناوچەیل هەرێم، و پشتگیریکردن بەرهەمکارەیل ناوخوەیی و رەسانن بەرهەمەیلیان ئەرا گەورەترین چین لە بسینەیل.

