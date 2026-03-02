هەولێر.. رینمایەیل "زویوەزوی" لەباوەت پەراشەیل مووشەک و گولە

شەفەق نيوز- هەولێر

وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە هەولێر، ئمڕوو دووشەممە، بڕیگ رینمایی و تەمەی گرنگ وە هاوڵاتیەیل پیشکەش کرد، لەناوی داوای وریایی کرد مەوقەی پەیاکردن پەراشەیل مووشەک یا چشتە تەقیاگەیل، ئەوەیش تا تویش رویداوەیل نەخوازیاگ نەوون.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەگەر پەراشەیل مووشەک یا چشتەیل تەقیاگ ئاگرین لە نزیکد بوی، بایەسە ئی گامەیلە ئەرا دڵنیایی لە بیوەیی جیوەجی بکەێ.

1. دویرکەفتن کوتوپڕ:

وەڕیەوبەرایەتیەگە داوا کرد دویر لە پەراشەیل بگریەێد ئەگەر بویچگیش بوینە، کە شایەت چشتەیل کیمیایی ژەهردار یا چشتەیلیگ لەناویان بوود نەتەقیانە، و نەیلن روی وا وەرەو خوەیان بوود تا دویکەڵ و گاز لەلییەو نەمژێ.

2. مقیەتبوین لە چشتەیل ژەهدار:

دووپاتیش کرد کە گرنگە دەس وەقەی جیماگەیل مووشەکەیل نەید کە مەزەنە کریەێد پیس بوون وە جیماگەیل سزەمەنی کیمیایی کە پووس بسزنێد یا ژەهراو تیژیگ بکەێدر و ئەگەر دویکەڵ لەلی بەرزەو بوی، تەمەی کەیمن دەموچەو وە پەڕوو تەڕیگ بپووشن.

3. قایمکردن ماڵەیل:

ئەگەر پەراشە کەفتە ناو ماڵەگە یا کەفنە نزیکی، گشت دەر و وەچەیل بوەسن و ئامێرەیل سەردەوکردن کوورەو بکەن تا وای پیس نەچوودە ناوەو، و ئەگەر ئاگر ئاسانیگ بڵویزە کرد لە دویرەو تەقەلای کپەوکردنی بیەن، ئەگەریش گەورە بوی بایەسە شوینەگە وەجی بیلەی.

4. پەیوەندیکردن وەرد لایەنەیل پەیوەندیدار:

وەرگری شارستانی ئاگادار هاوڵاتیەیل کرد لە هەڵگردن پەراشەیل جویر یادگاری یا بردنیان ئەرا ماڵ، دووپاتیش کرد کە بایەسە زویوەزوی پەیوەندی وە شمارە (115)ی وەرگری شارستانی یا هیزەیل ئەمنی بکەێ.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە پایان بەیاننامەی وە ئاگادارکردنیگ فرە گرنگ کۆتایی هاورد کە وت: شایەت ئی پارچەیلە چشتەیلیگ لەناویان بوود کە نەتەقیانە، و دویرکەفتن لەلی تەنیا رییگە ئەرا بیوەیی.