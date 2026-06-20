هەولێر دەسکردن وە "پێشانگای تاوسانی" وە بەشداری 125 کۆمپانیای ناوخۆیی و عەرەبی راگەیەنێد (وینە)

شەفەق نیوز / هەولێر

ئومێد خۆشناو، پارێزگار هەولێر، ئمڕوو شەممە، دەسکردن وە چالاکییەیل "پێشانگای تاوسانی" لە پایتەخت هەرێم کوردستان راگەیان، وە بەشدارییگ فراوان لە کۆمپانیا ناوخۆیی و عەرەبییەیل، لە گامیگ کە ئامانج لەلی نووەوکردن جویلەی بازرگانی و پاڵپشتیکردن بەرهەمە نیشتمانییەیلە.

خۆشناو لە لێدوانیگ رووژنامەوانی کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ، وت کە پێشانگاگە 125 کۆمپانیا لەخوەی گرێد، کە 50 کۆمپانیای میسری و عەرەبی لەناویانە، بیجگە کۆمپانیا ناوخۆییەیل لە ناوخۆی هەرێم، و دیاری کرد کە پێشانگاگە ئەرا ماوەی 10 رووژ وەردەوام بوود، و دەریلی ئەرا سەردانکەرەیل رووژانە لە سەعات چوار ئیوارە تا دەی شەو واز کەێد، وەگەرد دەرفەتداین گشت نمایشکریاگەیل ئەرا فرووشتن راسەوخۆ وە جەماوەر.

وتیش کە ئی رویداوە فتراق خەێدە بان بەرهەمە تاوسانییەیل، و کەرەستەیل ئەممارکریاگ و ئامادەکریاگ، وەگەرد نمایشکردن بەرهەمە ناوخۆییەیل و پیشە دەسییەیل، و دووپات کرد کە حکومەت هەرێم کوردستان گرنگییگ فرە دەێدە ئیجۊر چالاکی و فیستیڤاڵەیلیگ لەوەر ئەو کاریگەرییە ئەرێنییە کە لەبان فراوانکردن بازنەی چالاکی بازرگانی و نووەوکردن کەرت گەشتیاری لە ناوچەگە دیرێدەی.