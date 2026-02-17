هەولێر دەسکەێد وە قۆناغ یەکەم پڕۆژەی ریسایکلکردن ئاو قورس

شەفەق نیوز/ هەولێر

ئمڕوو سێشەممە، ئومێد خۆشناو پارێزگار هەولێر، دەسکردن وە قۆناغ یەکەم پڕۆژەی ستراتیژی ریسایکلکردن ئاو پیس لە شارەگە راگەیان، کە خەرجی 288 ملیۆن دۆلارە و لەلایەن ژاپۆنەو پویل ئەرای دابینکریاس.

ئی راگەیاننە لە دیدار شاندیگ ئاژانس هاریکاری ناودەوڵەتی ژاپۆن (جایکا) وە سەرۆکایەتیی جیگر وەڕێوەبەر ئاژانسەگە ئەرا عراق و هەرێم کوردستان، تاکێتسورو ئیکۆ هات.

وەگورەی بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز: بڕیارە وەی کە نزیکو دەزگای ژاپۆنی دەسەوکارەو بوود لە جیوەجیکردن قۆناغ یەکەم، کە خەرجی 288 ملیۆن دۆلارە، ئەرا چارەسەرکردن و پاککردن تووڕەیل ئاوەڕۆ کە 75 کیلۆمەتر گرێدەو.

خۆشناو وتیشی: "پڕۆژەگە گەورەترین پڕۆژەس لە جویر خوەی لە ژیرخانی ژینگەی هەولێر، کە ئاو پیس ماڵەیل پاکەو کەێد ئەرا دووارە وەکارهاوردن لە ئاویاری باخچە و پارکەیل". وتیش: "قۆناغ دویەم پڕۆژەگە دویای ئەوە دەسوەپی کەێد، و خەرج مەزەنەکریای 300 ملیۆن دۆلار".

پارێزگار هەولێر دووپات کرد کە "پڕۆژەجە بوودە مدوو کەمکردن پیسبوین ژینگە و ریگری لە تێکەڵبوین ئاوەڕۆ وەگەرد چەم زاب گەورە و ئاو ژیر زەوی کەێد، هەمیش ئەرا ئاویاریکردن دارستان و دارەیل دەورگرد هەولێر وەکار تیەێد، ئەرا پاڵپشتیکردن پشتینەی سەوز".