‏هەولێر دەسکەیدە نووەوکردن کويەنترین قەورسان لە شارەگە.. وینە

‏ پارێزگای هەولێر، ئمڕوو سێشەممە، دەسکردە پرۆژەی نووەوکردن "قەورسان گەورە" لەناوەن شارەگە، وە بڕ تێچگ زیاتر لە 820 ملیۆن و 709 هەزار دینار لە بودجەی پارێزگاگە.

‏پارێزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، پرۆژەگە لە چوارچمگ تەقەلا وەردەوامەیل پارێزگاریکردن لە میرات و شارستانیەت هەولێرە، لە وەختیگ کە قەورسانەگە وە کويەنترین و وەناوبانگترین قەورسان شارەگە دانرێد، نوێنەرایەتی بەشیگ لە هویرمان کۆمەڵگاگە و وە یەکیگ لە هێما مێژوویەیل دانرێد کە گوزەشتەی هەرێم کوردستان چەسپنێد.

‏وەپای بەیاننامەگە کارەیل پرۆژەگە بریتیە لە دروسکردن رووبەریگ سەوز و کاڵین دار و گیای هەمیشە سەونز و وەرد دانان سیتەم رووشنایی نوو و کامیرای چەودێری ئەرا بەرزەوکردن ئاست ئاسایش و پاکی شوینەگە.

