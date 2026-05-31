هەولێر جادەیگ وە ناو سیاسەتمەدار فەیلی کووچکردی "حەبیب محمد کەریم" نەێد (وینە)

هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، رێوڕەسمیگ فەرمی وەخوەی دی ئەرا لاداین پەردە لەبان تابلۆیگ دیوار ئەرا جادەیگ گرنگ کە ناو نووسەر و سیاسەتمەدار فەیلی کووچکردی "حەبیب محمد کەریم" هەڵگردگە.

بەیاننامەیگ لە پارێزگای هەولێر وت: ئی گامە وە وەفا هات ئەرا کاروان خەبات و قوربانیدانەیل کە پیشەنگەیل بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستانی پیشکەشی کردنە، و لە بنەمای رینماییەیل سەرکردەی کورد مەسعود بارزانی، کە چالاکییەگە ئیوارەی دۊکە شەممە لە ناوڕاس هەولێر وەڕیەو چگ.

رێوڕەسم وازکردنەگە وە ئامادەبوین سیداد بارزانی، وەنۊنەرایەتی سەرکردە مەسعود بارزانی، و فازڵ میرانی، وەرپرس دەسەی کارگێڕی مەکتەب سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، وەگەرد شمارەیگ لە ئەندامەیل مەکتەب سیاسی و کۆمیتەی ناوەندی پارتەگە، و وەزیر شارەوانییەیل و گەشتیاری ساسان عەونی، و پارێزگار هەولێر ئومێد خۆشناو، بیجگە کوڕ کووچکردی، ئاراس حەبیب محمد کەریم، و بڕ فرەیگ لە کەسوکارەیلی و دەسەیگ لە کەسایەتییەیل و رووشنهویرەیل لە کوردەیل فەیلی و وەرپرسەیل حکومەتی وەڕیەو چگ.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە ئی دەسپێشخەرییە بەهایەیل وەفا و رێزگردن ئەرا کەسایەتییگ سیاسی و خەباتکار نشان دەێد کە ژیانی لە خزمەتکردن پرس کورد و وەرگریکردن لە مافەیل رەوای گەل بردەیسە سەر، وە هۊرهاوردن زوڵم و ستەمە میژووییەیل لە خود وەخت کە رۊوەڕۊی کوردەیل فەیلی بویە لە بارکردن زوورکاری و جینۆساید و بیسەروشوينکردن لەوەر ناسنامە و ئینتیما رەسەنەگەیان. و بەیاننامەگە دووپاتیش کرد لەبان ئەوە کە نەمری ئی ناوەیلە لە جادەیل پایتەخت پەیام وەفایگە ئەرا نەوەیل تا بزانن قوربانیدانەیل پاڵەوانەیلیان وە زینگی لە ویژدان میننەو.

وێستگەیلیگ لە کاروان کووچکردی

کووچکردی حەبیب محمد کەریم (1931 - 2013) سەروە نەوەی دامەزراننە لە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد، کە وە یەکیگ لە دیارترین سەرکردە میژووییەیل پارتی دیموکراتی کوردستان دانریەێد، و پۆست سکرتێر پارتەگە ئەرا ساڵەیل دریژیگ گردە دەس کە جیاواز بوی وە کار رێکخستن و خەبات وەردەوام.

لە ماوەی وێستگە سیاسییە یەکلاییکەرەیل، کەریم متمانەی جەمسەر بزووتنەوەی کوردی مەڵا مستەفا بارزانی وەدەس هاورد، کە وە شیوەیگ فەرمی کاندیدی کرد ئەرا گرن پۆست جیگر سەرۆک کۆمار دۊای رێککەفتننامەی یانزەی ئازار ساڵ 1970، لە گامیگ ستراتیژی کە ئامانجی چەسپانن رۆڵ میحوەری و رەسەن ئەرا پێکهاتەی فەیلی بوی لە دروسکردن ئایندەی وڵاتەگە، ئەو گامە کە تویش رەتکردنیگ یەکلاییکەر بویەو لەلایەن رژیم بەعس لەوەر هەڵوێستە بنەماییەیلی.

مەرگ ئی خەباتکار فەیلییە لە کۆتاییەیل تەموز ساڵ 2013 لە تەمەن 82 ساڵی لە پایتەخت لوبنانی بەیروت دۊای ململانێ وەگەرد بیماری برد، و تەرمەگەی ئەرا شار نەجەف هاوریا کە لە قەورسان وادی سەلام نریادە خاک.