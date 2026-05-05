هەولێر.. تیمەیل رزگارکردن تەقەلایەیل زیاتر کەن ئەرا دراوردن تەرم سێ مناڵ لە ئاو "گەلی عەلی بەگ"

هەڵگورد شێخ نەجیب سەرپەرشتیار ئیدارەی سەروەخوەی سۆران لە هەرێم كوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی تەقەلایان زیایەو کردنە ئەرا دراوردن تەرم سێ مناڵ کە گیان لەدەس دانە وە خنکیان دویای وەخوارکەفتن ماشینیگ کە هەڵیان گردۊد ئەرا ناو ئاوەیل دووڵ تاڤگەی "گەلی عەلی بەگ".

شێخ نەجیب ئەرا رووژنامەنووسەیل وت: تا ئیسە ماشینەگە پەیا نەکردیمنە، و تیمەیل وەرگری شارستانی وەردەوامن لە پرۆسەیل ژیرئاوکەفتن ئەرا پەیاکردنی و پەیاکردن تەرمەیل، و باس تەقەلای ئیدارەی ناوخۆیی ئەرا هاوردن ئامێریگ چاڵکەن "حەفارە" کرد ئارا نزیک شوین رویداوەگە ئەرا گەردین لەناو ئاوە "قۊلەیلە".

دیاری کرد کە هاز شەپوولەیل ئاوە و لیخنبوینی لەئەنجام وارانە رفتەیل کە لەی وەرزە وارینە تەقەلای تیمەیل رزگارکردن زیاترەو کردگە، دووپاتیش کرد کە ئەرکەگە "ئاسان" نییە جۊر ئەوەگ بڕیگ هویر لەلی کەنەو.

باس سەرسامی کرد خوەی لە سڕبردن ماشینەگە ئەرا ناو ئاوەیل دووڵەگە هەرچەن ئەو ریە لاوەکییەگە وەرجە هەرچییگ یەکەم پشت وەرەو چێشتخانەیگ چوود، و دۊریی لە کەنارەیل هاوینەهەوارەگە، و فرەیگ لە نیشانە هوشدارییەیل لەبان ری لاوەکییەگە دانریانە کە رویداوەگە لەناوی کەفتەسەو.

وەرجەیە، سەرچەوەیگ ناوخۆیی، رووژ جمعەی گوزەشتە، خەوەردا وە ئاژانس شەفەق نیوز کە ماشینیگ کە خیزانیگ هەڵگرۊد، لە ناوچەی "گەلی عەلی بەگ"، بویە مدوو گومبوین سێ مناڵ دۊای کەفتنی وەناو چەمەگە، لە وەختیگ کە پیاویگ و ژنیگ لە کەسوکارەیلیان لە رویداوەگە رزگاریان بوی، وە دیاریکردن ئەوەگ کە هاز تافی ئاوەگە ماشینەگە و ئەو سێ مناڵە کە لەناوی بوینە بردیە.