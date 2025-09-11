هەولێر.. ئاگر لەناو کارخانەی "کارتۆن" هیزگرێد (وینە و ڤیدیۆ)

هەولێر.. ئاگر لەناو کارخانەی "کارتۆن" هیزگرێد (وینە و ڤیدیۆ)
2025-09-11T15:06:47+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

شایەتحالەیل لە پارێزگای هەولێر ناوەن هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردان لە هیزگردن ئاگر لەنوو کارخانەی دروسکردن کارتۆن لەبان ری هەولێر ـ بنسەڵاوە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، شایەتحالەیل راگەیاننە ئاگر گەپیگ لەناو کارخانەی دروسکردن دوارە وەکارهاردن کارتۆن کاغەزی هیزگردیە لەبان ری هەولێر ـ بنەسڵاوە، وەبی زەرەد گیانی. 

وتیش، ئاگرەگە زەرەد مادی رەسانییە لەهەمان وەخت تیمیگ کپەوکردن سەر وە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستاسنی هەولێر، دەسکردن وە کپەوکردن و سنووردارکردن ئاگرەگە.

ڤیدیۆی 1

