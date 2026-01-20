هەولێر ئاگادار دانیشتگەیل کەێد.. خەسی وەفروارین ریەیلیگ سەرەکی بڕیە

شەفەق نيوز- هەولێر

ئومێد خۆشناو پارێزگار هەولێر، ئمڕوو سێشەممە، ئاگاداری دا لە چگن وە چەن رییگ سەرەکی لەوەر وەردەوامی و خەسی وەفروارین.

خۆشناو لە ئاگادارکردنیگ لە نویسنگەی خوەی کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کارەیل وازکردن ریەیل سەرەکی و لاوردن وەفر هیمان وەردەوامن، وەلێ خەسی وەفروارین بویە هوکار بەسیان چەن رییگ، و داوا لە مەردم کرد وەو ریەیلەو نەچن مەگەر ئەرا کاریگ گرنگ بوود، وەتایبەت لە ناوچەیل کویە، وەتایبەت لە وەخت شەو و شەوەکەی زوی، لەوەر ئەگەر دروسبوین یەخ لەبان ریەیل.

هەمیش داوا لە رانندە و گەشتکەرەیل کرد هاوکاری بکەن وەرد تیمەیل خاسەوکردن و مقیەتیکردن ریوبانەیل لە هەولێر، تا بتوانن ریوبانەیل لە وەفر پاکەو بکەن و ری لەنوای ئامێرەیل لاوردن وەفر نەگرن.

وەرجەیە، وەڕیەوبەرایەتی خاسەوکردن و مقیەتیکردن ریوبانەیل دەرەکی لە هەولێر، راگەیان کە وەفر شوینەیل فراوانیگ لە ناوچەیل کویەیی پووشیە، کە کڵوفتیی لە کویەی سەفین رەسیەسە نزیکەی 30 سانتیمەتر.

و داوا لە دانیشتگەیل کرد وریا بوون و ریەیل کویە وەکار نارن مەگەر لە گرنگی فرەیگ، وەگەرد هوشداری لە سەختەوبوین کەشوهەوا و ئەگەر رەسین وەفر ئەرا ناوچەیل تەختایی و نزم لە ساعەتەیل ئایندە.