‏هەولێر ٢٠٠٠ پارچە زەوی وەبان فەرمانبەرەیلی بەشەو کەێد

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر، ئمروو چوارشەممە رایگەیان کە دوو هەزار پارچە زەوی نوو وەبان فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان دابەش کرێد، لە چوارچمگ قۆناغ پەنجەم پڕۆژەی دابەشکردن زەوی نیشتەجیبوین.

‏ئومێد خۆشناو، پارێزگار هەولێر، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە پەیامنێری ئاژانس شەفەق نیوز ئامادە بوی، راگەیان: " قۆناغەگە نوێنەرایەتی قۆناغ پەنجەم پڕۆژەی دابەشکردن زەوی کەێد، تا ئیرنگە زیاتر لە ٣٠ هەزار پارچە زەوی لە ناو شار هەولێر و زیاتر لە ٣٠ هەزار پارچە زەوی ترەک لە دەێشت شار دابەش کریانە، وەیەیش کوو گشتی رەسیە زیاتر لە ٦٠ هەزار پارچە زەوی".

‏ئاشکرایکرد "پرۆسەی دابەشکردنەگە وە پلەی یەکەم تایبەتە وە فەرمانبەرەیل فەرمانگە حکومییەیل پارێزگای هەولێر"، دووپاتکرد "قۆناغەیل وەردەوام بوون تا ئەو وەختە گشت فەرمانبەرەل پارێزگاگە گرێدەوە".

‏وتیش " لایەنە پەیوەندیدارەیل کار کەن ئەرا ئامادەکاریی دابەشکردن زەوی وەبان فەرمانبەرەیل گرێبەست و وەختانە، یەیش وەبان بنەمای بڕیار ئەنجومەن وەزیرەیل هەرێم کوردستان"، راگەیان "ئێ گامە دویای تەواوکردن دابەشکردن زەوی وەبان فەرمانبەرەیل هەمیشەیی بوود، دویایگوازیەد ئەرا فەزمانبەرەیل گرێبەس و وەختانە".

‏