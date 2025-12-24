هەولێر ٢٠٠٠ پارچە زەوی وەبان فەرمانبەرەیلی بەشەو کەێد
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر، ئمروو چوارشەممە رایگەیان کە دوو هەزار پارچە زەوی نوو وەبان فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان دابەش کرێد، لە چوارچمگ قۆناغ پەنجەم پڕۆژەی دابەشکردن زەوی نیشتەجیبوین.
ئومێد خۆشناو، پارێزگار هەولێر، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە پەیامنێری ئاژانس شەفەق نیوز ئامادە بوی، راگەیان: " قۆناغەگە نوێنەرایەتی قۆناغ پەنجەم پڕۆژەی دابەشکردن زەوی کەێد، تا ئیرنگە زیاتر لە ٣٠ هەزار پارچە زەوی لە ناو شار هەولێر و زیاتر لە ٣٠ هەزار پارچە زەوی ترەک لە دەێشت شار دابەش کریانە، وەیەیش کوو گشتی رەسیە زیاتر لە ٦٠ هەزار پارچە زەوی".
ئاشکرایکرد "پرۆسەی دابەشکردنەگە وە پلەی یەکەم تایبەتە وە فەرمانبەرەیل فەرمانگە حکومییەیل پارێزگای هەولێر"، دووپاتکرد "قۆناغەیل وەردەوام بوون تا ئەو وەختە گشت فەرمانبەرەل پارێزگاگە گرێدەوە".
وتیش " لایەنە پەیوەندیدارەیل کار کەن ئەرا ئامادەکاریی دابەشکردن زەوی وەبان فەرمانبەرەیل گرێبەست و وەختانە، یەیش وەبان بنەمای بڕیار ئەنجومەن وەزیرەیل هەرێم کوردستان"، راگەیان "ئێ گامە دویای تەواوکردن دابەشکردن زەوی وەبان فەرمانبەرەیل هەمیشەیی بوود، دویایگوازیەد ئەرا فەزمانبەرەیل گرێبەس و وەختانە".