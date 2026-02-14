هۆڵەندا پەیمان وە نێچیروان بارزانی دەێد لە وەردەوامی پشتگیریکردن کوردستان

2026-02-14T11:11:49+00:00

شەفەق نيوز - ئەڵمانیا 

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو شەممە، لە چوارچیوەی خشتەی کارەیلی لە کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش، چەوی کەفتە ديك شوف، سەرۆک وەزیرەیل هۆڵەندا، و رۆبن بريكلمانس، وەزير وەرگری هۆڵەندا.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەردوگ لایەن لەناو دیدارەگە باس گەشەپیدان پەیوەندییەیل هۆڵەندا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان، و وەردەوامی دەسمیەتیەیل هۆڵەندا لە جویراجویر چینەیل کردن، و سەرۆک نێچیرڤان بارزانی سوپاس لە هۆڵەندا کرد ئەرا پاڵپشتیکردن وەردەوامی ئەرا هەرێم کوردستان.

لەلای خوەییش، شاند هۆڵەندا دووپات کرد کە وڵاتەگەی وە گرنگی نووڕێد وە پەیوەندییەیلی وەگەرد هەرێم کوردستان، و هەر وەردەوام بوود لە پاڵپشتیکردن ئاسایش و گەشەپیدان لە ناوچەگە.

ئیوارەی رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان ئەرا جیوەجیکردن مکیسیگ فەرمی، ئەرا بەشداریکردن لە کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش، رەسیە ئەڵمانیا.

 

