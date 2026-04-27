‏هەلەبجە ماشین و ماتوڕسکیڵەیل نایاسایی ئاگادارکەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏شەفەق نیوز هەلەبجە

‏لیژنەی ئاسایش لە پارێزگای هەلەبجەی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان هاتوچو ماشینەیل نایاسایی و ماتوڕسکیڵەیل لەناو بازاڕ و شوینەیل گشتی قەیەغەس، لە سوو سێشەممەو وەگەرد وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەر سەرپیچیکەرەیل.

‏لیژنەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بڕیارەگە قەیەغەی هامشوو ئێ ماشینەیلە گرێدەو یا وساننیان لەناو بازاڕ و شوینەیل گشتی، وەگەرد ناو سەنتەر شا‌رەگە.

‏وتیش، ماشین یا ماتوڕسکیڵ سەرپیچیکەر رویوەڕوی رێکارەیل یاسایی بوون

‏لیژنەی ئەمنی دووپات کرد کە ئی بڕیارە لە چوارچمگ رێکارەیلرێکخستن هامشوو لەناو بازارەل، و پاراستن ئەمنییەت و بیوەیی گشتی دەرچگە.

