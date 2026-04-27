هەلەبجە ماشین و ماتوڕسکیڵەیل نایاسایی ئاگادارکەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
لیژنەی ئاسایش لە پارێزگای هەلەبجەی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان هاتوچو ماشینەیل نایاسایی و ماتوڕسکیڵەیل لەناو بازاڕ و شوینەیل گشتی قەیەغەس، لە سوو سێشەممەو وەگەرد وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەر سەرپیچیکەرەیل.
لیژنەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بڕیارەگە قەیەغەی هامشوو ئێ ماشینەیلە گرێدەو یا وساننیان لەناو بازاڕ و شوینەیل گشتی، وەگەرد ناو سەنتەر شارەگە.
وتیش، ماشین یا ماتوڕسکیڵ سەرپیچیکەر رویوەڕوی رێکارەیل یاسایی بوون
لیژنەی ئەمنی دووپات کرد کە ئی بڕیارە لە چوارچمگ رێکارەیلرێکخستن هامشوو لەناو بازارەل، و پاراستن ئەمنییەت و بیوەیی گشتی دەرچگە.