"هەسەدە": 10 قوربانی لە یەک خیزان لەناو کوشتاریگ لە دەیشتایی کۆبانی (وینە)

شەفەق نيوز- دیمەشق

سەرچەوەیگ پزشکی لە سوریا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان پەنج مەدەنی، و زەخمداری چوار کەس ترەک وە گورز حکومەت لەبان ئاوای خەراب عشگ لە دەیشتایی کۆبانی، لە وەختیگ هیزەیل هەسەدە وت: باڵەیل چەکدار لایەنگر دیمەشق کوشتاریگ لە دەیشتایی کۆبانی جیوەجی کردنە، بویەسە مدوو کەفتن دە قوربانی لە کوشیان و زەخمداری لە یەک خیزان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چوار زەخمدار ژن و مناڵ هاناویان رەسینە ئەرا خەسەخانەی کۆبانی لەوەر گورز حکومەت وەبان ئاوی خەراب عشگ کە بویە مدوو کوشیان پەنج کەس لە بنەماڵەی بۆزان و هیمان لاشەیان لە ژیر رمیاگەیل مەنیە.

سەرچەوەگە وتیش: قوربانیەیل گورزەگە هەرلە "فاتمە عوسمان و جەمیلە ئەحمەد عوسمان، و سۆلاف رەشۆ بۆزان و مناڵیگ وەناو محمد شێخ بۆزان و دویەتەی" بوین.

لەلای خوەییش، هیزەیل هەسەدە وت: باڵەیل چەکدار لایەنگر دیمەشق کوشتاریگ لە دەیشتایی کۆبانی جیوەجی کردن.

وتیش: پەنج مەدەنی کوشیان و ئەوەنەیش زەخمدار بوین لە ئاوای خەراب عشگ لە باشوور خوەرھەڵات شار کۆبانی، لە ئەنجام گورز خەسیگ وە تووپخانە و تانک و درۆنەیل.

هەسەدە وتیش: دویای ئەوە سێ کەس لە ئەنجام گورز درۆن باڵە چەکدارەیل دیمەشق وەبان ئاوای میلبیە لە دەیشتایی باشوور حەسەکە زەخمدار بوین.

وتیش: جەنگ لە ئاوای سەفا لە باشوور چل ئاغا لە دەیشتایی قامیشلۆ وەردەوامە، کە باڵە چەکدارەیل دیمەشق شەوەکی ئمڕوو هاتنە نوا، و وە بڕیگ درۆن پەلاماری دان، کە بویە مدوو زەخمداری دوو کەس.

دووپاتیش کرد کە ئەو گورزەیل سەختە لەلایەن ئی باڵەیل چەکدارە وەبان ئاوایەیل خەراب عشگ و جەلبیە وەردەوامە، دویای زەنجیرەیگ لە تەقەلای رەسین ئەرا ناویان وەگەرد فڕین فرەیگ لە درۆنەیل روانگەکردن تورکی.

هەسەدە توومەتبار ئەو باڵەیلە کرد وە شکانن رێککەفتن ئاگربەسی وە زیاتر لە 20 گلە تا ئیسە، کە دووپات لە وەردەوامی سیاسەت پەلامار و تونوتیژی کەێد.