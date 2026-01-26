"هەسەدە" نواگیری پەلامار خەسیگ کەێد لەبان کۆبانی و وەرپرسایەتی خەێدە مل دیمەشق

شەفەق نيوز- دیمەشق

هیزەیل هەسەدە، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە باڵەیل چەکدار سەروە حکومەت سوریا پەلامارەیل خەسیگ لە چەن شوینیگەو وەبان ناوچەیل خەراب عشگ و جەلبیە لە باشوور خوەرھەڵات شار کۆبانی جیوەجی کردنە، وەگەرد تووپواران خەسیگ وەبان گەڕەکەیل و دەورگرد ئەو دوو ناوچە.

ناوەند راگەیانن هیزەیل هەسەدە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: جەنگ تونیگ وەگەرد ئەو باڵەیل چەکدارە هیمان وەردەوامە، وەتایبەت لە ناوچەی جەلیلە لە سای پاڵپشتییکردن هیزەیلیان وە تانک و قەڵغان، وەگەرد فڕین فرەیگ لە درۆنەیل تورکی لە ئاسمان ناوچەگە.

وتیش: ئی پەلامارەیلە شکانن ئاشکراس ئەرا رێککەفتن ئاگربەسی، و تەنیا دویای دوو رووژ لەو رێککەفتنە تیەێد، کە پایەندنەوین دیمەشق وە پەیمانەیلی نشان دەێد و وەردەوامیی لە سیاسەت پەلامارەیل سەربازی و شیوانن ئارامی لە ناوچەگە.

هەسەدە وتیش: ماف رەوای خوەی جیوەجی کەێد وە وەرگریکردن لە خوەی، و تەواو وەرپرسایەتی لای پێشێلکاریە خستە بان دیمەشق.

هەمیش داوا لە لایەنەیل گەرنتیدەر ئاگربەسی کرد زویوەزوی جویلە بکەن ئەرا نواگیریکردن ئی پەلامارەیلە و وسانن جەنگ وەردەوام.

جی باسە کە لە 18ی کانوون دویەم 2026 وە پشتگیریکردن ئەمریکی، حکومەت سوریا و هەسەدە رێککەفتن ئاگربەسی و تیکەڵابوین ئەندام و دامەزراوەیل هەسەدە لەناو دەوڵەت سوریا واژوو کردن.