"هەسەدە" راگەینێد کە لە دەیشتایی حەلەب کەفتیەسە وەر پالامار هیزەیل حکومەتی

شەفق نيوز– حەلەب

هیزەیل سوریای دیموکرات (هسەدە)، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە دویەشەو لە دەیشتایی حەلەب کەفتیەسە وەر پالامار درۆنیگ لەلایەن هیزەیل حکومەت سوریا.

هەسەدە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: شەو جمعە ئەو درۆنە پەلامار ئاوایەیل ئیمام و ئوم تینە لە باکوور دێر حافر داگە، هەمیشە پەلامار مەرز نزیک وە چەک نشانگر دریاس.

دیاری کرد کە پەلامارەگە زەرەد وە داشتەیل مەدەنی و دەورگرد شوینەگە رەسان.

هەسەدە ئی پەلامارەیلە وە شکانن ئاشکرای ئارامی ناوچەگە و هەڕەشەی ئاسایش مەدەنیەیل دادە قەڵەم.

کڕەیل ناوەین هیزەیل حکومەت سوریا و هەسەدە لە دەیشتایی حەلەب خوەرھەڵات، لە مانگەیل گوزەشتە جەنگ وەخوەیان دین، وەرجە رەسین ئەرا رێککەفتن ئاگربەسی دویای دەسوەردان واشینتۆن.