هەسەدە: داعش لە وەخت رمیان ئەسەدەو 153 پلامار جیوەجی کردگە

شەفەق نيوز- قامیشلۆ

فەرماندەیی گشتی هیزەیل هەسەدە، ئمڕوو دووشەممە، دووپات لە وەردەوامی رخباری ریخریاگ داعش لە باکوور خوەرهەڵات سوریا کرد، لەبان ئەو هەمکەی زەرەدە کە لە ساڵ 2019ەو وەپی رەسیە، وتیش؛ ریخریاگەگە لە وەها رمیان رژیم بەشار ئەسەد تا ئیسە لە ئۆپراسیۆنیب وەردەوامە لە ئۆپراسیۆنەیلی.

فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: داعش ژاوەزاو ناو سوریا لە وەختیگ قەیران دەسوەپی کرد لە ساڵ 2011 وەکار هازرد تا بوودە هەڕەشەی مان و نەمان ئەرا گەلەیل ناوچەگە، وەرجەیەگ جەنگەیلی وەرد هیزەیل لەسەدە و هاوپەیمان ناودەوڵەتی بوودە ئاڵووزترین رویوەڕویبوین وەرد تیرۆر، هەرلە جەنگ کۆبانی تا رەسێدە ئازادکردن ریقە و جەنگ باغوز.

وتیش: شانەیل ریخریایەگە لە رمیان رژیم بەعس لە دیمەشق لە 8 كانون یەکەم 2024 تا 20 ئەیلوول 2025، 153 پەلامار تیرۆری لە باکوور خوەرهەڵات سوریا جیوەجی کردگە، لە نشانەیگ ئەرا تەقەلایەیل دووارە رێکخستن رزەیلی و فراوانکردن ئۆپراسیۆنەیلی.

دووپاتیش کرد کە هیزەیلمان لە ماوەی دە مانگ گوزەشتە، وە پاڵپشتی هاوپەیمان ناودەوڵەتی، 70 ئۆپراسیۆن سەربازی و ئەمنی جیوەجی کردنە، لەناویان سێ ئۆپراسیۆن وەشکین فراوانیگ، رەسیە ئەنجام دەسگیرکردن 95 ئەندام 3 سەرکردە هاناویان، و کوشتن 6 تیرۆرست دووانیان سەرکردەن، بیجگە دەسناین وەبان بڕەیل گەورەیگ لە چەک و فیشەک و بەڵگە.

وتیش: پەلامارەیل ریخریایەگە بوینە مدوو شەهیدبوین 30 شەرڤان و زەخمداری 12ی ترەک وەگەرد 6 مەدەنی، دووپاتیش کرد کە رخباری ریخریاگ داعش هیمان تەواو نەویە، و هیمان هەڕەشەی ناوخوەیی و ناودەوڵەتیە.

دیاری کرد کە هاوبەشی وەرد هاوپەیمان ناودەوڵەتی چشتیگ یەکلاییکەرە، و پاڵپشتیکردن ئۆپراسیۆنی لۆجیکی زیاتر خوازێد، و جەنگ دژوە تیرۆر تەواو نیەوودە مەگەر وە گریەداینی وەرد پڕۆژەیل ئاوەدانی و ئەوزەڵکردن تا ئومید ئەرا دانیشتگەیل بارێدەو و هویر تونەڕەوی کەمەو بکەێد.

لە کۆتایی بەیاننامەگەی وتیش: داعش هیمان توانا دیرێد زەرەدەیلیگ وە پەلامارە جیاجیایەیل و پلانەیل ئاڵووز بڕەسنێد، داوای وەردەوامی زوورهاوردن سەربازی و هاوکاری ناودەوڵەتی کرد تا وە تەواوی جەنگ یەکلاوە بوود.

فەرماندەیی گشتی سڵاو لە گیان ئەو شەرڤان و مەدەنیەیل کرد کە لە رویوەڕویبوین تیرۆر شەهید بوین، و دووپات لە پەیمان وەردەوامی جەنگ تا لەناوبردن ریخریایەگە و دڵنیابوین لە بانانیگ ئاسایشدار و ئارام.