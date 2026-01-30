"هەسەدە" ئاشکرای خاڵەیل رێککەفتن ئاگربەسی وەگەرد حکومەت سوریا کەێد

شەفەق نيوز- دیمەشق

هیزەیل سوریای دیموکرات (هەسەدە)، ئمڕوو جمعە، ئاشکرای خاڵەیل ئەو ئاگربەسیە کرد کە وەگەرد حکومەت سوریا واژوو کریا.

وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن ناوەند راگەیانن هەسەدە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز: ئەو رێککەفتنە لەبان ئاگربەسی ناوەین حکومەت سوریا و هەسەدە وەگورەی رێکەفتن گشتگیر، وەگەرد لەیەکفامسنن لەبان تیکەڵاکردن هیزەیل سەربازی و ئیداری ناوەین هەردوگ لایەن.

دیاری کرد کە رێککەفتنەگە کیشانەوەی هیزەیل سەربازی لە کڕەیل رویوەڕویبوین گرێدەو، و هاتن هیزەیل ئەمنی وەزارەت ناوخۆ ئەرا ناو شارەیل حەسەکە و قامیشلۆ و دەسکردن وە تیکەڵاکردن هیزەیل ئەمنی لە ناوچەگە، و دروسکردن فیرقەیگ سەربازی لە سێ لیوا لە هەسەدە، وەگەرد لیوایگ لە هیزەیل کۆبانی لەناو فیرقەیگ ئەرا پارێزگای حەلەب.

هەمیش تیکەڵاکردن دامەزراوەیل ئیدارەی سەروەخوەیی لەناو دامەزراوەیل دەوڵەت سوریا، و چەسپیان فەرمانبەرەیل مەدەنی، و رێکەفتن لەبان یەکلاییکردن مافەیل مەدەنی و پەروەردەیی ئەرا گەل کورد، و گەرەنتی گلەوخواردن ئاوارەیل ئەرا ناوچەیل خوەیان.

وەگورەی بەیانامەگە، ئی رێککەفتنە خوازێد زەویەیل سوریا بکەێدە یەکیگ و تیکەڵاکردن تەواو لە ناوچەگە بوود، وە پاڵپشتیکردن هاوکاری ناوەین لایەنەیل پەیوەندیدار و یەکخستن تەقەلایەیل ئەرا دووارە بیناکردن وڵات.

لە رووژ 24 ئی مانگە، وەزارەت وەرگری سوریا راگەیان کە ماوەی ئاگربەسی لە کەرتەیل ئۆپراسیۆنەیل سوپا تا ماوەی 15 رووژ درویژە وەپی دریا.