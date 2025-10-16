‏هێزەیل سوریای دیموکرات دوو شانە رێکخریاگ "داعش" پویچەوکەن لە دیرەزور خوەرهەڵات

شەفەق نیوز ـ دیمەشق

‏هێزەیل سوریای دیموکرات، ئمڕوو پەنجشەممە، پویچەوکردن شمارەیگ شانەیل "داعش" لە دوو ئۆپراسیۆن ئەمنی وە هاوکاری وەرد هاوپەیمانی نااودەوڵەتی راگەیان.

‏هێزەیل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "هێزەیل کۆماندۆس سەر وە سوریای دیموکرات، ئۆپراسیۆنیگ ئەنجامدان وە بەشداری هێزە هاوپەیمانەیل ناودەوڵەتی، یەکیگ لە شانەیل رێکخریاگ تیرۆرستی داعش لە ئاوای بەریهە لەناوچەی بەسیرەی سەر وەدیرەزوور خوەرهەڵات وەئامانج گیریا، تیرۆرستیگ دەسگیرکریا کە دەسداشت لە ئەنجامداین پەلامارەیل دژوەهێزەیلمان و مەدەنیەیل ناوچەگە، و دەسگیریا وەبان بڕیگ چەک و ئەمارکریاگ وە تیرۆرستەگە".

‏وتیش، "لە دویەم ئۆپراسیۆن کە لە ئاوای سەبیحە لەناوچەی بەسیرە ئەنجامدریا، هێزەیلمان شانەیگ تیرۆرستی سەر وە رێکخریاگ تیرۆرستی داعش پویچەوکردن و دوو ئەندام دەسگیرکردن کە شمارەیگ کردەوەیل تیرۆرستی ئەنجامدانە هێزەیلمان و مەدەنیەیل و ەندامەیل ئەمنی و مەدەنی ناوچەگە کردنەسە ئامانج.

