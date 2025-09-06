هیزگردن ئاگر لەناو کەمپیگ ئاوارەیی لە هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز - دهۆك

سەرچەوەیگ حکومەتی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگریگ لەناو کەمپ ئاوارەیل "پيرسڤی" لە باکوور ئیدارەی سەروەخوەیی زاخۆ، کە بویە مدوو سزیان سێ چادر وە تەواوەتی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە شەوەکی ئمڕوو هیزگرد، و بویە مدوو زەرەدەیل دارایی گەورەیگ، دویای سولتان سێ چادر وەبی توومارکردن زەخمداری کەسیگ.

دیاری کرد کە لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دا کە مەزەنە کریەێد ئاگرەگە لە ئەنجام شۆرت کارەبایی بڵویزە کردگە، وتیش؛ تیمەیل وەرگری شارستانی زویوەزوی دەسوەردان کردن، و توەنستن ئاگرەگە کپەو بکەن وەرجە بڵاوبوینی وەرەو ئەو بەشەیل کامپەگە.