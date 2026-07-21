هیزگردن ئاگریگ لەناو کەمپ ئاوارەیل لە دهۆک (وینە)

شەفەق نیوز - دهۆک

وەرپرس راگەیانن فەرمانگەی کووچ و کووچبەرەیل لە دهۆک، شڤان عیسا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەرداد لە هەڵسان ئاگریگ لە کەمپ شێخان ئەرا ئاوارەیل کە کەفێدە قەزای شێخان خوەرهەڵات پارێزگاگە.

عیسا وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئاگرەگە چوار چادر وە تەواوی سزان و بۊە مدوو زەرەدەیل ماددی گەورەیگ لە کەلوپەل ئاوارەیل بی توومارکردن هیچ زەخمدارییگ گیانی.

زیای کرد کە مدوو ئاگرەگە هێمان نادیارە، و دەسەڵاتە ئەمنییەیل دەس کردنە وە وازکردن لێکۆڵینەوەیگ ئەرا زانستن رەوش رۊداوەگە.