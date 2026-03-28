هیزگردن ئاگر لەناو چێشتخانەیگ وەناوبانگ لە سلێمانی

ئمڕوو شەمە، ئاگریگ لە ناو چێشتخانەیگ ناسریاگ لە ناوڕاس شار سلێمانی هیز گرد، وە مدوو نزەکردن گاز، و تەنیا زیان دارایی لەلی کەفتەو بی ئەوەگ هیچ کەسیگ تویش زەخم و ئازار بود.

خاوەن چێشتخانەگە، فەرهەنگ قادر، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لە چێشتخانەی (گەزی مازی) هیز گرد، وە مدوو نزەکردن گاز لە ناو چێشتخانەگە، و دیاری کرد کە "تیمەیل ئاگرکپەوکردن توەنستن ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ بکەن.

قادر وتیش: رۊداوەگە هیچ زیانیگ گیانی یا زەخمداری لەلی نەویەو، و دووپات کرد ک زیانەیل تەنیا دارایی بۊن.

جاروبار لە شوونەیل گشتی رویداوەیل هاوشیوە رویدەێد وە مدوو نزەکردن گاز، ک خوازێد ریکارەیل بیوەیی و چەودیاریکردن تونتر جیوەجی بکریەێد.