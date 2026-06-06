هیزگردن ئاگر گەپیگ لە ناو دوکانیگ کەرەسەیل دەس دوو لە هەولێر
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەبان ری مەخمور لە چوارچمگ شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئاگرەگە لەناو دوکانیگ کەرەسە دەس دوویەیل هیزگردیە، تا ئیسە مدوو هیزگردنی نادیارە.
وتیش، تیم کپەوکردن رەسیەس شوین رویداوەگە ئەرا کۆنترۆلکردنی.
قسەکەر وەرگیری شارستانی هەولێر، شاخەوان عەلی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "وەرگیری شارستانی لە هەولێر، ساعەت 11 شەوەکی خەوەردارکریا لە هیزگردن ئاگر 10 تیم ئاگرکپەوکردن رەسینەس توەنست ئینگە کۆنترۆل ئاگرەگە بکەن".
هەمیش شایەتحالەیل ئەرا ئاژانسەگە قسەکردن وتن "ئاگرەگە لە دوکانیگ کەرەستەیل دەس دوو هیزگردیە، وە مدوو فرەدان سیگار بویە، باوجی لەناکاو فراوانەو بویە".