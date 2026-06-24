‏هیزگردن ئاگر لەناو دوو ئەمار بازرگانی ئەرا ئەمارکردن مادەیل خوەراکی لە هەولێر

‏هیزگردن ئاگر لەناو دوو ئەمار بازرگانی ئەرا ئەمارکردن مادەیل خوەراکی لە هەولێر
2026-06-24T09:24:29+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏ئاگر لە دوو ئەمار بازرگانی لە پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، هیزگرد،  تیمەیل ئاگرکوشانەوە دووپات کردن  کۆنتڕۆڵ ئاگرەگە کردن و کپیکردن.

‏قسەکەر فەرمی وەزارەت وەرگری شارستانی لە هەولێر، "شاخەوان عەلی"، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئاگرەگە لە دوو ئەمار مادەیل خوەراکی هیزگرد لە ئەنجام پابەند نەوین وە ڕێنووماییەیل سەلامەتی و بیوەیی، دیاری کرد ک تیمەیل وەرگری شارستانی هەر زووی وەدەو  رویداوەگە چگنە  و توەنستن کۆنتڕۆڵ و کپی بکەن".

‏وتیش: "زەردەیل تەنیا لە لاین مادی سنورداربویە، تیمەیل تایوەتیگ ئیرنگە کارکەن ئەرا سەردەوکردن شوینەگە تا دوارە ئاگرەگە هیزنەگرد".

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