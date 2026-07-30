هیزگردن ئاگر گەپیگ لە کۆمپانیایەیل بان ری هەولێر ـ کەرکوک
شەفەق نیوز ـ هەولێر
راگەیاننکارەیل و شایەتحاڵەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردان لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو شمارەیگ کۆمپانیا لەبان ری هەولێر ـ کەرکوک، کە هێزەیل وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە ئەرا کۆنترۆکردن ئاگرەگە وەبی ئەوەگ تا ئیسە زانیاری بڕەسێد لەبان بڕزەرەد یا زەخمداری رویداوەگە.
شایەتحاڵەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمیگ کپەوکردن وە شیوەی وەختانە ئەو ریە بەسان وە ئامانج کۆننترۆلکردن رویداوەگە، دیاریکردن تونی وا لە پارێزگای هەولێر دەسمیەتیدەرە لە زوی بڵاوبوین ئاگرەگە.