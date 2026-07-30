‏هیزگردن ئاگر گەپیگ لە کۆمپانیایەیل بان ری هەولێر ـ کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏راگەیاننکارەیل و شایەتحاڵەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردان لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو شمارەیگ کۆمپانیا لەبان ری هەولێر ـ کەرکوک، کە هێزەیل وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە ئەرا کۆنترۆکردن ئاگرەگە وەبی ئەوەگ تا ئیسە زانیاری بڕەسێد لەبان بڕزەرەد یا زەخمداری رویداوەگە.

‏شایەتحاڵەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمیگ کپەوکردن وە شیوەی وەختانە ئەو ریە بەسان وە ئامانج کۆننترۆلکردن رویداوەگە، دیاریکردن تونی وا لە پارێزگای هەولێر دەسمیەتیدەرە لە زوی بڵاوبوین ئاگرەگە.

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