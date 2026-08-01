‏هیزگردن ئاگر گەپیگ لە ئەمارەیل سزەمەنی لە هەولێر (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز ـ هاولێر

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو ئەمارەیل سزەمەنی لە ناوچەی "شەمامک" سەر وە پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، ئاگرەگە لە نزیک ساعەت 12:00 نیمەڕوو هیزگردیە، ئاگرە گەپ بویە وە وەرچەوگردن شوینەگەی کە ئەمارەیل و مادەیل نەفتیە، بویەسە مدوو بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ.

‏سەرچەوەگە وت: تیمیگ لە وەرگیری شارستانی لە هەولێر دەسوەجی رەسینەس شوین رویداوەگەو ئاخڵەی ئەمنی دانە، تیمەگە تەقەلای فرەیگ دەن ئەرا ئاخڵەداین ئاگرەگە و نواگیری درویژەوبوینی ئەرا پاڵاوگە یا دامەزراوەیل دەوروگەردی.

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