هیزگردن ئاگر گەپیگ لە ئەمارەیل سزەمەنی لە هەولێر (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ هاولێر
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو ئەمارەیل سزەمەنی لە ناوچەی "شەمامک" سەر وە پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، ئاگرەگە لە نزیک ساعەت 12:00 نیمەڕوو هیزگردیە، ئاگرە گەپ بویە وە وەرچەوگردن شوینەگەی کە ئەمارەیل و مادەیل نەفتیە، بویەسە مدوو بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ.
سەرچەوەگە وت: تیمیگ لە وەرگیری شارستانی لە هەولێر دەسوەجی رەسینەس شوین رویداوەگەو ئاخڵەی ئەمنی دانە، تیمەگە تەقەلای فرەیگ دەن ئەرا ئاخڵەداین ئاگرەگە و نواگیری درویژەوبوینی ئەرا پاڵاوگە یا دامەزراوەیل دەوروگەردی.