هەزاران کەس نماز جەژن لە هەولێر و سلێمانی خوەنن.. و داوای گەردنئازایی و کۆتاییهاوردن وە قەیرانەیل (وينە)

شەفەق نیوز - هەولێر/ سلێمانی

هەزاران هاووڵاتی، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، نماز جەژن قوربان لە مزگەفتەیل هەردوگ شار هەولێر و سلێمانی ئەنجام دان، لە ناوڕاس کەشوهەوایگ ئیمانی و گیانیگ کۆمەڵایەتی کە رەنگدانەوەی پابەندبوین خەڵکەگە بوی وە نەریتە وەمیراتەیل خوەیان.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: خوەنین نماز جەژن لە مزگەفتە جیاوازەیل هەولێر ئەنجام دریا، و ئامادەبوینیگ فراوان لە نمازکەرەیل وەخوەیان دین، کە لە چەن سەعات سەرەتای شەوەکییەو روی کردنە ئەرا ئەنجامدان نماز و پیرووزباییەیل وەئی بوونە، لە وەختیگ مزگەفت جەلیل خەیات وە نمازکەرەیب پڕەو بوی کە نماز لە ناوڕاس کەشوهەوایگ رووحانی ناوازە ئەنجام دان.

لە سلێمانی، مزگەفت گەورە و شوینەیل نمازکردن ئامادەبوین هەزاران هاووڵاتی و میوان و ئاوارەیل نیشتەجی پارێزگاگە وەخوەیان دین، کە تەکبیرەیل جەژن لە گەڕەکەیل شارەگە بەرزەو بوی وەگەرد ریکارەیل ریکخستنی و خزمەتگوزاری ئەرا ئاسانکردن جویلەی هاووڵاتییەیل.

ئیمام و وتاربێژ مزگەفت گەورە لە وتار جەژن وت: جەژن قوربان بوونەیگە ئەرا وەخشین و گەردنئازایی و هاوکاری کۆمەڵایەتی و وەلادان ناکۆکییەیل،، وە داوای قایمکردن گیان برایەتی و نزیکەوبوین لەناوەین رووڵەیل کۆمەڵگا.

هەرلیوا، هاووڵاتییەیل داوا لە هیزە سیاسییەیل لە هەرێم کوردستان و عراق کردن تا زوان گفتوگۆ زاڵ بکەن و بەرژەوەنی هاووڵاتییەیل بخەنە نوا دۊر لە ململانێ سیاسی و قەیرانە داراییەیل، و دووپاتکردن لەبان ئەوە کە دانیشتجەیل هەرێم بەشیگ بنەڕەتین لە گەل عراقی و شایستەی ژیانیگ شایستە و ئارامی ژیان و خزمەتگوزارین.

هاووڵاتی دڵشاد کەریم، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: جەژن لە سلێمانی هەمیشە وە نماز وەجەمەعەت دەسوەپی کەێد و دۊای ئەوە سەردان خیزانییەیل کریەێد، و ئی رێوڕەسمەیلە هێمان ئامادەن هەرچەن رەوش ئابووری سەختە.

وتیش: خیزانەیل دۊای نماز لە دەور سفرەی (شەوەکیانەی جەژن) گردەو بوون کە برنج و گووشت و قەیسی و چەرەزات لەخوەی گرێد، و ئەویش لە عادەتە کوینە وەمیراتیلە لە شارەگە.

لە لای خوەییش، هاووڵاتی هیوا عوسمان وت: دا خوەشی جەژن ناتەواو مینێد لە سای وەردەوامبوین قەیرانە ئابوورییەیل و ناکۆکییە سیاسییەیل، وە داواکردن لە لایەنە سیاسییەیل ئەرا کۆتاییهاوردن وە ململانێ ناوخۆییەیل چۊنکە هاووڵاتی یەکەم زەرەرمەنە.

لە وەختیگ ئارام محمد دووپات کرد کە پەیام راسگانی جەژن وەخشین و نزیکەوبوین و کۆتاییهاوردن وە ناکۆکییەیلەس، وە باسکردن ئومیدی کە بوونەگە بوودە دەرفەتیگ ئەرا لەیەکفامستن لەناوەین هیزە سیاسییەیل لە هەرێم و لە ئاست پەیوەندی لەناوەین بەغداد و هەولێر.

لەلای خوەییش، ئاوارە ئەبوو ئەحمەد، کە لە پارێزگای سەڵاحەدینەو هاتگە و نیشتەجی سلێمانییە، وت: بەشداریکردن ئاوارەیل وەگەرد خەڵک شارەگە لە نماز جەژن و سەردانە کۆمەڵایەتییەیل رەنگدانەوەی گیان وەیەکەوژیانە کە لە سلێمانی هەس، وە باسکردن ئومیدی وە گلەوخواردن ئارامی ئەرا گشت ناوچەیل عراق.

بازاڕەیل و دوکانەیل بازرگانی لە سلێمانی جویلەی گورجیگ وەخوەیان دین دۊای کۆتاییهاتن نماز، لە وەختیگ فرەیگ لە خیزانەیل وەپیان خاستر بوی شەوەکیان سەردان قەورسانەیل بکەن ئەرا خوەنستن فاتیحە لەبان رووح کەسوکارەیلیان وەرجە تەواوکردن رێوڕەسمەیل جەژن.