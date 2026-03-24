هەرچەن واران رفتیگ وارێد.. پارێزگار هەولێر دڵنیایی دەێدە هاووڵاتییەیل: لافاو نییە

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏ئومێد خۆشناو، پارێزگار هەولێر، ئمڕوو سێشەممە، دڵنیایی دا هاووڵاتییەیل پارێزگاگە کە هویچ لافاویگ لە ناو شارەگە نییە، وە مدوو ئەو ڕێکارەیلە کە ئیدارەگەی گردیەسە وەر، وەبان ئەوەگ کە وەران فرەیگ لە ناوچەیل پارێزگاگە واریە.

‏خۆشناو لە قسیەلی ئەرا ڕووژنامەنووسەیل، کە نوێنەر ئاژانس شەفەق نیوزیش لە ناویان بوی، وت: "لە زمسان ئمساڵ و تا ئمڕوو، 500 ملم واران لە شوونەیل جیاجیا لە ناو پارێزگای هەولێر واریە، بەڵام هویچ لافاویگ نەدیمنە، وە مدوو ئەوەگ تیمەیل لایەنە پەیوەندیدارەیل لە ماوەی وەرین ڕێکارەیل پێویست گردنەسە وەر".

‏خۆشناو وتیش؛ "پارێزگای هەولێر وتاق ئۆپراسیۆنەیل دروسکردیە کە چەن لیژنەیگ لە شارەوانییەیل و لایەنە پەیوەندیدارەیل گردیەس وەخوەی ئەرا جیوەجێکردن پڕۆژە خزمەتگوزارییەیل و جیوەجیکردن ئەو ڕێکارەیلە کە ڕێککەفتن وەسەریان کریایە".

‏دوێەکە دووشەممە، وەزارەت کشاوەرزی و سەرچەوەیل ئاو لە حکومەت هەرێم کوردستان، بەرزەوبوین ئاست ئاو لە بەنداوەیل هەرێم راگەیان وە مدوو شەپوول وەران کۆتایی، و دووپاتکرد بەنداوەیل دووکان و دەربەندیخان زیاتر لە 242 ملیۆن مەتر سێجا ئاو وەرگردنە.

