هەرچەن تواستیە خوای بکوشێد.. دەسگیرکردن پیاییگ لە هەڵەبجە ژن و دویەت خوەی کوشتیە

شەفەق نيوز- هەڵەبجە

وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن پیاییگ وە توومەت کوشتن ژنەی و دویەتەی خوەی لە پارێزگای هەڵەبجە.

دویەشەو شەممە، تەرم داڵگ و دویەتیگ پەیا کریا وە گولە کوشیانە، ئەوەیش لە گەڕەک باخی میر لە هەڵەبجە، کە ژنەگە تەمەنی 54 ساڵە، و دویەتە 17 ساڵانە، وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن وەڕیەوبەرایەتی پولیس پارێزگاگە.

ئاسایش سلێمانی لە بەیاننامەیگ وت: وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش لە شارەزوور توومەتبار وە کوشتن دویەت و ژنەی لە هەڵەبجە فا شەو شەش ئەیلوول دەسگیر کرد، وتیش: تاوانەگە لەوەر گیچەڵیگ کۆمەڵایەتی بویە.

وەگورەی بەیاننامەگە، توومەتبارەگە وەرە شوین نادیاریگ وایە، وتیش: وەکوتپڕ وە بڕیار دادوەر وەڕیەوبەرایەتی ئاسایش شارەزوور دەسکردن مینەکردن و وەشوینکەفتن تا وە ماوەی کەمتر لە دوو ساعەت توومەتبارەگە دەسگیر کرد، هەرچەن مەوقەی دەسگیرکردنی هاتیە خوەی بکوشێد.