هەرچەن بەشەوکردن  بە چەن رووژیگە دەسوەپی کردگە.. هیمان خانەنشینەیل پیشمەرگە لە سلێمانی بی مووچەن (وینە)

هیمان شمارەیگ لە خانەنشینەیل هیزەیل پیشمەرگە لە پارێزگای سلێمانی چەوەڕی وەرگردن مووچەیل مانگ ئایار کەن، هەرچەن حکومەت هەرێم کوردستان دەسکردن وە پرۆسەی بەشەوکردن مووچەیل ئەرا فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل لە 26 ئایار گوزەشتەو راگەیان، لە ناو سکاڵایەیل لە سستی ریکارەیل خەرجکردن و دیارنەوین ئاشکراکردن فەرمی لەباوەت هووکارەیل دۊاکەفتنەگە.

سابیر حەسەن خانەنشین لە هیزەیل (70)، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خانەنشینەیل وەرەو ئەو بانکە چگن کە ئەرکدار کریاس وە خەرجکردن مووچەیل لە یەکەم رووژەیل جەژن قوربان دۊای راگەیانن لەباوەت دەسکردن وە بەشەوکردن، باوجی پرۆسەی خەرجکردنەگە فرە سست بوی و تەنیا شمارەیگ دیاریکریاگ گردە خوەی.

دیاری کرد کە ئەوانەگ سەرپەرشتی بەشەوکردن کەن خەوەر دان کە خەرجکردنەگە وسێد لە ماوەی پشوو جەژن و دۊای ئەوە دەسوەپی کەێدەو، باوجی خانەنشینەیل دووارە گلەو خواردن دۊای کۆتاییهاتن پشووەگە و هیمان چەوەڕی وەرگردن شایستەيەيليان کەن، وە دیاریکردن ئەوە کە شمارەی ئەوانەگ مووچەیلیان وەرگردنە تا ئیسە هیمان کەمە.

حەسەن وتیش: خانەنشینەیل وەڵامەیل ئاشکرا لەباوەت هووکارەیل دۊاکەفتنەگە وەدەس نەهاوردن، و شمارەی فەرمانبەرەیل کارکەر لە بەشەوکردن وەگەرد شمارەی شایستەدارویل نیەگونجێد، ئەو کارە کە سستی جیوەجیکردن مامەڵەیل زیاتر کەێد.

دیاری کرد کە کێشەگە وە شیوەیگ مانگانە وەگەرد چین خانەنشینەیل پیشمەرگە دووارەو بوود، کە بوودە مدوو مەینەتییگ وەردەوام ئەرايان، وە تایبەت کە فرەیگیان پشت وە مووچەیل خانەنشینی بەسن ئەرا دابینکردن خوازینەیل ژیان بنەڕەتی.

حەسەن داوا لە حکومەت هەرێم کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد ریکارەیل پەلە بگرنە وەر ئەرا چارەسەرکردن کێشەگە و زامنکردن خەرجکردن مووچەیل لە وەختە دیاریکریاگەیل خوەیان، و کۆتاییهاوردن وە دۊاکەفتن دووارەبۊ کە رۊوەڕۊی خانەنشینەیل بوود.

چەوەڕی کریەێد کە لایەنە تایبەتمەنەیل روونکردنیگ لەباوەت هووکارەیل دۊاکەفتن خەرجکردن مووچەیل خانەنشینەیل پیشمەرگە و ئەو ریکارەیلە دەر بکەن کە ئەرا چارەسەرکردن ئی کێشە گیریاسە وەر.