‏هەرێم کوردستان.. 30 هەزار خوەیبەخش لە مژارەیل مرۆیی کارکەن

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏رێکخریاگەیل خێرخوازی و مرۆیی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەراسیمیگ ناسانن و رێزگردن ئەرا خوەبەخشەیل وەڕیوەچی، وەبوونەی رووژ جەهانی خوەبەخشەیل.

‏ سەرۆک رێکخریاگ ئاشتی تەندروسی وەلید حەیدەر وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " ئیرنگە لێرە زیاتر لە 30 هەزار خوەبەخش کارکەن لە مژارە جیاوازەیل هەرێم کوردستان".

‏دیاریکرد "توەنستن هەماهەنگی بەرزیگ وەرد رێکخریاگەیل مرۆیی و خێرخوازی بکەن لە مەوقەی قەیرانەیل و رویداوەیل نەخوازریاگ".

‏هرمان رەشید سەرپەرشت رێکخریاگ خوەبەخشی وڵاتە یەکگرتگەیل وە شیوەی گشتی لە ئەرک و پرۆژەیل خوەیبەخشەیل قسەکرد و وت: "هەڵمەتەیل ژینەگەیی، و رویوەرویبوین زەردەیل و سەرپەرشتیکزدن کامپ ئاوارە و پەنابەرەیل، وە هاناچگن زەردیەیل، هەماهەنگی ژینگەیی، و شمارەیگ کار ترەک، ئیانە پرۆژەیل مرۆیین کە ئەنجامیدەن خوەبەخشەیل، و رۆل گرنگیگ دوینن لە پەیوەنی مرۆیەیل لە گشت کەرتەیل".

‏

‏