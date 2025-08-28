هەرێم کوردستان 120 ملیار دینار لە داهات نانەفتی خەێدە بان حساو دارایی عراق

شەفەق نیوز ــ هەولێر

وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیانداهاتە نانەفتیەیل مانگ حوزەیران وەرین خریاسە بان حساو بانکی وەزارەت دارایی فیدڕاڵی.

دارایی ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، دەسکردنە وە کلکردن داهاتە نانەفتیەیل هەرێم ئەرا مانگ حوزەیران وەرین ساڵ 2025 وە بڕ 120,000,000,000 دينار (سەد و بیس ملیار دینار)، کاش وەبان حساو بانکی وەزارەت دارایی فیدڕاڵی لق هەولێر بانک ناوەندی عراق.

ئەنجومەن وەزیرەیل فیدڕاڵی رووژ سێشەممەی گوزەشتە، 26 مانگ ئاب بڕیاردا وەزارەت دارایی مووچەی فەرمانبەرەل هەرێم کوردستان ئەرا مانگ حوزەیران 2025 خەرج بکەێد، و حکومەت هەرێم بڕ 120 ملیار دینار جویر داهاتەیل نانەفتی دەێد.