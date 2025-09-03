هەرێم کوردستان وە بوونەی لەداڵگبوین پەیغەمبەر دەوام فەرمی سوو کەێدە پشوو

شەفەق نیوز ــ هەولێر

فەرمانگەی راگەیانن و زانیاری حکومەت هەرێم کوردستان، راگەیان سوو پەنجشەممە، پشوو فەرمیە لە گشت فەرمانگە و دامودەزگایەیل فەرمی پارێزگاگە.

فەرمانگەگە ئمڕوو چوارشەممە، لە بەیاننامەیگ راگەیان، بڕیارەگە وەپشت بەسان وە ساڵنامەی فەرمی حکومەت هەرێم کوردستانە، کە بڕیارە سوو پشوو فەمی بوود وەبوونەی یاد لەداڵگبوین پەیغەمبەر.

حکمەت فیدڕاڵی عراقیش، بڕیاردا سوو پەنجشەممە چوار مانگ ئەیلول، دەوام فەرمی وەزارەتەیلی و دامودەزگا و فەرمانگەیلی وەبوونەی لەداڵگبوین پەیغەمبەر بکەێدە پشوو.