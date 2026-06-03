‏هەرێم کوردستان وە بوونەی جەژن غەدیر دەوام سوو پەنجشەممە کەێدە پشوو

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏فەرمانگەی راگەیانن و زانیاری حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پەکخستن دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە راگەیان وەبوونەی جەژن غەدیر.

‏فەرمانگەگە لە بەیانیگ فەرمی ئاشکرایکرد، پشووەگە هاوکاتە وەرد بەشەیل ترەک عراق، و دامودەزگا و فەرمانگە حکومیەیل هەرێم گرێدەو.

‏جی باسە، ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق لە مانگ ئایار ساڵ 2024 دەنگ لەبان پەسەنکردن یاسای پشووە فەرمییەیل دا، کە لەناوی "جەژن غەدیر" جویر پشوویگ نیشتمانیی نەگۆڕ لە گشت ساڵیگ جێگیرکریا. موسڵمانانەیل شیعە لە رووژ 18 مانگ زولحیجە ئەو بوونەیە بەرز راگرن.

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